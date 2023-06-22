700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Последний штрих, и моя работа готова. Раскрыть все грани своего таланта и определиться с выбором будущей профессии предлагает Минский дворец детей и молодежи. Отправимся на планету детства вместе.

В Минском государственном дворце детей и молодежи талантов не счесть. А все потому, что в стенах учебного заведения творчество уж точно не знает границ. Более 700 объединений по интересам. Именно столько готовы предложить педагоги каждому, кто мечтает покорять новые вершины. За ценными знаниями и вдохновением отправляемся в летную школу «Шаг в будущее» – волшебный портал в удивительный мир науки.

Алевтина Урбан, заведующая отделом технического творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи:

Школа разделена на три блока. Это неделя программирования, неделя архитектуры и неделя робототехники. У нас очень профессиональные преподаватели. На сегодня в отделе технического творчества молодые, перспективные и программисты, и специалисты по прототипированию, и архитекторы. За это время дети не просто учатся и знакомятся с новыми направлениями. Они создают единый командный проект. В этом году наш проект приурочен к Году мира и созидания. В этом году дети создают Минск будущего.

Сотни проводов, сверкающие лампочки и секретные приборы. Добро пожаловать на уникальный мастер-класс по схемотехнике и 3D-принтингу.

С фонариками большая часть справилась. Кто не справился сегодня, в быстром темпе доделываем. Сегодня продолжаем делать ваши машинки, два набора фар, мотор, кнопка. Думаю, вы тоже с этим быстро справитесь. Паять вы умеете, умные. Правильно?

Павел Пасиков, педагог дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи:

Без теории практикой заниматься нельзя, поэтому на первых занятиях я давал им теорию электрических цепей, которую проходят в старшей школе или университете. Но понятными словами, без сложных формул, чтобы они в теории понимали, как это все работает, как течет ток, зачем нужно напряжение. Изначально на 3D-принтерах что-то печатают, что-то вырезают на лазере. Потом к их поделкам мы добавляем электронику.

Ловкость рук, немного фантазии – и вот на вашей ладони красуется модель необычной иномарки. Супер-автомобиль – идеальный вариант для поездки с ветерком по городу будущего. А это уже новый уровень машиностроения. Юные разработчики знают толк в передовых технологиях. Мы делаем вот такую машинку, которая потом будет ездить на моторе. И у нее будут светиться фары. Наш отряд называется «Империя будущего», и машина называется точно так же.

– Я сейчас делаю фары для машины.

– Покажи машинку. Как она называется?

– Машина будущего. Форма необычная.

– Она будет ездить по земле или летать?

– По земле. Где у нее здесь крылья?

Мегаполис ожил. Скоростные колесницы заполнили столичные магистрали. Пора подумать и о местных жителях. Ведь без роботов в будущем никуда.

Сейчас вам нужно будет собрать типовую модель. Будем выполнять первое задание. Чтобы научиться управлять моторами, будем проходить лабиринт. Как из тысячи мелких деталей создать чудо-гаджет, талантливые школьники знают лучше всех. Кружок робототехники – это и программирование, и конструирование в одном флаконе.

Евгений Гулинский, педагог дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи:

Сам конструктор является очень сложно программируемым. То есть они будут учиться основам алгоритмов и прохождению и выполнению определенных задач. И ходит, и кружится, и даже вещи передвигает. Миниатюрный Lego-друг – универсальный помощник.

Мне нравится робототехника тем, что она дает какую-никакую свободу, дает воплощать свои мечты в реальность. Мы собираем различные модели из Lego. Это роботы, они могут выполнять разные действия: поднимать блоки, реагировать на различные цвета.

Это интересно. Ты делаешь что-то сам, программируешь и учишься.

Я занимаюсь робототехникой уже пять лет. Такого робота я могу собрать минут за 20 без инструкции.

А теперь обсудим архитектурный облик Минска будущего. Одаренным проектировщикам есть что предложить своему заказчику. Эскизы и виртуальная 3D-модель здания – дело рук подрастающих графических дизайнеров.

Наша задача – за пять занятий сделать дом в соте. Рисовали вид спереди, сбоку, вид сверху и сзади. Мы должны сделать так же, как и нарисовали.

Нас тут учат делать объемные дома. Будет три комнаты.

Покидаем науку и открываем двери в мир изобразительного искусства. Холст, карандаши, краски и ничего лишнего. Начинать свой путь самобытных художников приглашает летняя школа Дворца детей и молодежи «Палитра.бай».

Светлана Калистратова, заведующая кабинетом «Арт-дизайн» отдела декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства Минского государственного дворца детей и молодежи:

Дети у нас от 8 до 13 лет. На наших творческих занятиях каждый рисует на свои темы, которые предлагает педагог или которые дети сами придумывают. В конце мы всегда делаем большую выставку, чтобы и дети, и родители смогли увидеть успехи своих юных художников. Неподдельный интерес к творчеству, мастерство и тяга к прекрасному дают свои плоды. Под руководством опытных наставников на белоснежных полотнах сказка оживает.

Мы сегодня на ИЗО рисовали закат. Мы рисовали облака способом, который называется «сухая кисть». Мы делали переходы красками и потом начали рисовать траву, солнце.

Мне нравятся пейзажи: цветочки на поле, леса. Я больше всего люблю рисовать животных, особенно собак или котиков.

Сегодня мы закончили совенка. Здесь есть пуговицы и специальный картон. Мне в этом лагере очень нравится, потому что мы много рисуем, каждый день куда-то ездим, в какие-то поездки, путешествия. Никогда не бывает скучно. У тебя есть свой выбор. Например, кто-то дракона рисовал, кто-то – радужный дом, кто-то – просто радугу.