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700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой

22 июня 2023 12:42
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Последний штрих, и моя работа готова. Раскрыть все грани своего таланта и определиться с выбором будущей профессии предлагает Минский дворец детей и молодежи. Отправимся на планету детства вместе.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-3

В Минском государственном дворце детей и молодежи талантов не счесть. А все потому, что в стенах учебного заведения творчество уж точно не знает границ. Более 700 объединений по интересам. Именно столько готовы предложить педагоги каждому, кто мечтает покорять новые вершины. За ценными знаниями и вдохновением отправляемся в летную школу «Шаг в будущее» – волшебный портал в удивительный мир науки.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-5

Алевтина Урбан, заведующая отделом технического творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи:
Школа разделена на три блока. Это неделя программирования, неделя архитектуры и неделя робототехники. У нас очень профессиональные преподаватели. На сегодня в отделе технического творчества молодые, перспективные и программисты, и специалисты по прототипированию, и архитекторы. За это время дети не просто учатся и знакомятся с новыми направлениями. Они создают единый командный проект. В этом году наш проект приурочен к Году мира и созидания. В этом году дети создают Минск будущего.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-7

Сотни проводов, сверкающие лампочки и секретные приборы. Добро пожаловать на уникальный мастер-класс по схемотехнике и 3D-принтингу.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-9

С фонариками большая часть справилась. Кто не справился сегодня, в быстром темпе доделываем. Сегодня продолжаем делать ваши машинки, два набора фар, мотор, кнопка. Думаю, вы тоже с этим быстро справитесь. Паять вы умеете, умные. Правильно?

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-11

Павел Пасиков, педагог дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи:
Без теории практикой заниматься нельзя, поэтому на первых занятиях я давал им теорию электрических цепей, которую проходят в старшей школе или университете. Но понятными словами, без сложных формул, чтобы они в теории понимали, как это все работает, как течет ток, зачем нужно напряжение. Изначально на 3D-принтерах что-то печатают, что-то вырезают на лазере. Потом к их поделкам мы добавляем электронику.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-13

Ловкость рук, немного фантазии – и вот на вашей ладони красуется модель необычной иномарки. Супер-автомобиль – идеальный вариант для поездки с ветерком по городу будущего. А это уже новый уровень машиностроения. Юные разработчики знают толк в передовых технологиях.

Мы делаем вот такую машинку, которая потом будет ездить на моторе. И у нее будут светиться фары. Наш отряд называется «Империя будущего», и машина называется точно так же.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-15

Я сейчас делаю фары для машины.
– Покажи машинку. Как она называется?
– Машина будущего. Форма необычная.
– Она будет ездить по земле или летать?
– По земле. Где у нее здесь крылья?

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-17

Мегаполис ожил. Скоростные колесницы заполнили столичные магистрали. Пора подумать и о местных жителях. Ведь без роботов в будущем никуда.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-19

Сейчас вам нужно будет собрать типовую модель. Будем выполнять первое задание. Чтобы научиться управлять моторами, будем проходить лабиринт.

Как из тысячи мелких деталей создать чудо-гаджет, талантливые школьники знают лучше всех. Кружок робототехники – это и программирование, и конструирование в одном флаконе.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-21

Евгений Гулинский, педагог дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи:
Сам конструктор является очень сложно программируемым. То есть они будут учиться основам алгоритмов и прохождению и выполнению определенных задач.

И ходит, и кружится, и даже вещи передвигает. Миниатюрный Lego-друг – универсальный помощник.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-23

Мне нравится робототехника тем, что она дает какую-никакую свободу, дает воплощать свои мечты в реальность. Мы собираем различные модели из Lego. Это роботы, они могут выполнять разные действия: поднимать блоки, реагировать на различные цвета.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-25

Это интересно. Ты делаешь что-то сам, программируешь и учишься.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-27

Я занимаюсь робототехникой уже пять лет. Такого робота я могу собрать минут за 20 без инструкции.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-29

А теперь обсудим архитектурный облик Минска будущего. Одаренным проектировщикам есть что предложить своему заказчику. Эскизы и виртуальная 3D-модель здания – дело рук подрастающих графических дизайнеров.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-31

Наша задача – за пять занятий сделать дом в соте. Рисовали вид спереди, сбоку, вид сверху и сзади. Мы должны сделать так же, как и нарисовали.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-33

Нас тут учат делать объемные дома. Будет три комнаты.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-35

Покидаем науку и открываем двери в мир изобразительного искусства. Холст, карандаши, краски и ничего лишнего. Начинать свой путь самобытных художников приглашает летняя школа Дворца детей и молодежи «Палитра.бай».

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-37

Светлана Калистратова, заведующая кабинетом «Арт-дизайн» отдела декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства Минского государственного дворца детей и молодежи:
Дети у нас от 8 до 13 лет. На наших творческих занятиях каждый рисует на свои темы, которые предлагает педагог или которые дети сами придумывают. В конце мы всегда делаем большую выставку, чтобы и дети, и родители смогли увидеть успехи своих юных художников.

Неподдельный интерес к творчеству, мастерство и тяга к прекрасному дают свои плоды. Под руководством опытных наставников на белоснежных полотнах сказка оживает.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-39

Мы сегодня на ИЗО рисовали закат. Мы рисовали облака способом, который называется «сухая кисть».

Мы делали переходы красками и потом начали рисовать траву, солнце.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-41

Мне нравятся пейзажи: цветочки на поле, леса.

Я больше всего люблю рисовать животных, особенно собак или котиков.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-43

Сегодня мы закончили совенка. Здесь есть пуговицы и специальный картон.

Мне в этом лагере очень нравится, потому что мы много рисуем, каждый день куда-то ездим, в какие-то поездки, путешествия. Никогда не бывает скучно.

У тебя есть свой выбор. Например, кто-то дракона рисовал, кто-то – радужный дом, кто-то – просто радугу.

700 кружков есть во Дворце молодёжи. Можно заниматься даже 3D-моделированием и робототехникой-45

Планета детства ждет новых героев. Проводите лето с пользой и не бойтесь мечтать.

# Дети # Вероника Макаревич # Новости Минска и Минской области

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