Алёна Родовская: «Чтобы спустя годы этот Зельцер не стал героем, нам важно усвоить одну вещь»

Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».
Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».
Алена Родовская:
В человеческом обществе ни один негодяй не говорит о том, какой он негодяй. Любая страна-агрессор в оправдание обязательно прикрывается прекрасными благородными лозунгами. Думали ли мы, что Украина заговорит об агрессии, назовет Бандеру батькой и героизирует нацизм? Какую бы войну не развязывала Америка, у нее образ национального героя сформирован четко. Они спекулируют понятием справедливости и свободы. За наше прошлое взялись политики, которые прямо пытаются исказить историческую правду так, как это выгодно сегодняшней западной элите. Есть ли у исторической науки средства, чтобы защитить наш подлинный образ будущего? Есть!
Для Беларуси в международном плане прошлый год стал кульминацией обострения отношений с Западом, год установления «красных линий» и очертания границ собственной национальной безопасности. Мы оставались главной политической мишенью коллективного Запада во главе с Вашингтоном. Нам вновь и вновь показывали спектакль «хайли лайкли». Нас призывали оправдываться за то, чего мы не делали. В ответ на эту череду беспочвенных обвинений и откровенных провокаций Президент Беларуси сделал решительный и очень важный шаг. Он назвал 2022-й Годом исторической памяти.
Понимаете, какая штука. Скажем, наши предки имели представление и о русских богатырях, подвигах Александра Невского и Дмитрия Донского. В XX веке люди сражались за веру, царя и Отечество. Потом за коммунизм как светлое будущее всего человечества. После развала СССР стало понятно, что если не повернуть идеологию к славному прошлому, то будет совсем все плохо. И мы стали строить свое суверенное государство с нашим Президентом.
Алена Родовская:
Мы на уроках истории знали, как наши предки действовали в разные годы, как они воспринимали события, какова была их мотивация, через что они, в конце концов, прошли. Обратите внимание на слова Александр Лукашенко. Он сказал: мы будем чтить память героев, и Дима Федосюк – один из них. А усатая фея в ответ заявила, что героизирует Зельцера, человека, который первым выстрелим в сотрудника КГБ.
Чтобы спустя годы этот Зельцер не стал героем, нам важно усвоить одну вещь. Вся историческая ложь имеет одну отличительную черту – она индивидуальна! Если вы видите человека, политика, писателя, критикующего нашу страну, народ из-за границы и еще имеющего с этого определенный доход от неких «партнеров», знайте, это лжец.
Алена Родовская:
Настоящая историческая правда транслируется на благо всего нашего общества, а не одного человека. Войны не заканчиваются, они меняют форму. В конце концов, за что мы воюем? У белорусов всегда справедливость стояла выше всего. Эта главная черта нашего характера, которую всеми силами хотят вытравить. Мы сформулировали национальную идею. Потому что прав Президент: только выбрав один путь, можно пройти его до конца.
Прошлый год поставил очень важные вопросы, ответы на которые должен дать уже новый 2022-й. Мы за историческую правду. Мы эту историческую правду завоевали своей кровью. И не может быть никаких политических и прагматических причин замалчивать ее. А в народе можно не сомневаться, он никогда не подводил.