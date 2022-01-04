Алёна Родовская: «Чтобы спустя годы этот Зельцер не стал героем, нам важно усвоить одну вещь»

Алена Родовская:

В человеческом обществе ни один негодяй не говорит о том, какой он негодяй. Любая страна-агрессор в оправдание обязательно прикрывается прекрасными благородными лозунгами. Думали ли мы, что Украина заговорит об агрессии, назовет Бандеру батькой и героизирует нацизм? Какую бы войну не развязывала Америка, у нее образ национального героя сформирован четко. Они спекулируют понятием справедливости и свободы. За наше прошлое взялись политики, которые прямо пытаются исказить историческую правду так, как это выгодно сегодняшней западной элите. Есть ли у исторической науки средства, чтобы защитить наш подлинный образ будущего? Есть!

Для Беларуси в международном плане прошлый год стал кульминацией обострения отношений с Западом, год установления «красных линий» и очертания границ собственной национальной безопасности. Мы оставались главной политической мишенью коллективного Запада во главе с Вашингтоном. Нам вновь и вновь показывали спектакль «хайли лайкли». Нас призывали оправдываться за то, чего мы не делали. В ответ на эту череду беспочвенных обвинений и откровенных провокаций Президент Беларуси сделал решительный и очень важный шаг. Он назвал 2022-й Годом исторической памяти.

Понимаете, какая штука. Скажем, наши предки имели представление и о русских богатырях, подвигах Александра Невского и Дмитрия Донского. В XX веке люди сражались за веру, царя и Отечество. Потом за коммунизм как светлое будущее всего человечества. После развала СССР стало понятно, что если не повернуть идеологию к славному прошлому, то будет совсем все плохо. И мы стали строить свое суверенное государство с нашим Президентом.