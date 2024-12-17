Интернет-мошенничество – жительницу Молодечно обманули на 30 тыс. рублей

Перешла по неизвестной ссылке и попала в руки мошенников. Жительницу Молодечно обманули на 30 тысяч рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

59-летней женщине через мессенджер позвонил незнакомец, который представился брокером одной из компаний. И предложил заработать на биржевых торгах. Она заинтересовалась: изначально вложила 100 долларов. И сразу же ощутила прибыль. Появился азарт. Женщина продолжала переписку. А мошенник предложил еще внести деньги. Жертва взяла кредит на сумму 17 тысяч рублей и передала деньги курьеру в столице. И на этом не остановилась. Следующая сумма была 13 тысяч рублей, которую жительница Молодечно перевела на банковскую карту. И вот тут куратор-брокер пропал.

Обработка прошла более опытным человеком. Хотя вы можете быть очень даже подготовленным человеком психологически, но когда идет массовая загрузка всеми людьми, очень сложно выстоять простому человеку, потому что они умеют лавировать между ситуациями. Они готовятся, надо всегда быть осторожным.

Екатерина Пужинская, следователь Молодечненского районного следственного комитета:

Просьба: всем быть бдительными, не вестись на уловки мошенников, не переходить по сомнительным ссылкам. Зачастую мошенники делают аналогичные сайты банков. Лучше всего устанавливать официальные приложения банков либо же смотреть ссылки, чтобы не было каких-либо лишних знаков. Интернет-магазины, зачастую это Instagram, где мошенники создают визуал, красивую картинку, после чего просят перевести предоплату, либо 50 %, либо 100 %.

Всего в Молодечненском районе в текущем году на уловки мошенников попались свыше ста человек.