«Цифровые площадки в разной степени дружелюбны нам». Министр информации о новой реальности для белорусских СМИ

Новости Беларуси. Одна из задач, которую нужно решить в первую очередь, – запуск национальной системы медиаизмерений в интернете. Об этом заявил министр информации Беларуси в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходит III Форум медийного сообщества. Он собрал топ-менеджеров крупнейших медиакомпаний, экспертов, политических обозревателей и ведущих журналистов.

Есть ли волшебная таблетка для соцсетей, как заставить правдивый контент работать в интернете и противостоять фейкам, медиахолдинг как современный подход к развитию региональных СМИ – профессиональный диалог о самых актуальных вопросах отрасли. Новая реальность диктует правила игры для СМИ – социальные сети трансформировали в практические инструменты воздействия на аудиторию. Сегодня люди стали их использовать на 30 % больше по сравнению с традиционным телевидением. При этом в новых медиа зрители выбирают контент, который создают телекомпании.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Цифровые площадки в разной степени дружелюбны нам. Если со стороны западных цифровых гигантов мы видим дискриминационные действия – это удаление контента, это пессимизация просмотра контента, это помечание контента, что он создан за деньги правительства и так далее, но есть дружественные российские площадки. Мы стараемся присутствовать везде. Мы наблюдаем, как развивается этот рынок. У нас нет пока своих платформ, да и немногие страны могут похвастаться – только гигантские государства могут похвастаться, что у них есть свои платформы. Поэтому мы идем к нашему читателю, зрителю и слушателю посредством всего этого платформенного транспорта, который существует на нашем рынке.