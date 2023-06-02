Прямой эфир

«Цифровые площадки в разной степени дружелюбны нам». Министр информации о новой реальности для белорусских СМИ

02 июня 2023 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одна из задач, которую нужно решить в первую очередь, – запуск национальной системы медиаизмерений в интернете. Об этом заявил министр информации Беларуси в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходит III Форум медийного сообщества. Он собрал топ-менеджеров крупнейших медиакомпаний, экспертов, политических обозревателей и ведущих журналистов.

«Цифровые площадки в разной степени дружелюбны нам». Министр информации о новой реальности для белорусских СМИ-1

Есть ли волшебная таблетка для соцсетей, как заставить правдивый контент работать в интернете и противостоять фейкам, медиахолдинг как современный подход к развитию региональных СМИ – профессиональный диалог о самых актуальных вопросах отрасли. Новая реальность диктует правила игры для СМИ – социальные сети трансформировали в практические инструменты воздействия на аудиторию. Сегодня люди стали их использовать на 30 % больше по сравнению с традиционным телевидением. При этом в новых медиа зрители выбирают контент, который создают телекомпании.

«Цифровые площадки в разной степени дружелюбны нам». Министр информации о новой реальности для белорусских СМИ-4

Фото: сайт Министерства информации Республики Беларусь

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Цифровые площадки в разной степени дружелюбны нам. Если со стороны западных цифровых гигантов мы видим дискриминационные действия – это удаление контента, это пессимизация просмотра контента, это помечание контента, что он создан за деньги правительства и так далее, но есть дружественные российские площадки. Мы стараемся присутствовать везде. Мы наблюдаем, как развивается этот рынок. У нас нет пока своих платформ, да и немногие страны могут похвастаться – только гигантские государства могут похвастаться, что у них есть свои платформы. Поэтому мы идем к нашему читателю, зрителю и слушателю посредством всего этого платформенного транспорта, который существует на нашем рынке.

Надежда Сасс: наш идеологический враг использует черную пропаганду, мы должны очень оперативно работать. Подробнее здесь.

# СМИ Беларуси # общество # Владимир Перцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Надежда Сасс: наш идеологический враг использует чёрную пропаганду, мы должны очень оперативно работать
02 июня 2023 11:20

Надежда Сасс: наш идеологический враг использует чёрную пропаганду, мы должны очень оперативно работать

Судебный процесс над криминальным авторитетом начался в Минске, ему грозит до 25 лет тюрьмы
02 июня 2023 10:48

Судебный процесс над криминальным авторитетом начался в Минске, ему грозит до 25 лет тюрьмы

Блок-пост, бетонные блоки и мешки с песком на улицах столицы – в Минске провели учения теробороны
02 июня 2023 10:41

Блок-пост, бетонные блоки и мешки с песком на улицах столицы – в Минске провели учения теробороны