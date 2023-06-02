«Методика слишком сложная». Министр образования рассказал, почему результаты первого ЦЭ пересчитают

Новости Беларуси. Результаты первого централизованного экзамена пересчитают по новой методике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она разработана с использованием подходов, применяемых при проведении репетиционного тестирования. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил министр образования. Баллы можно узнать уже сегодня.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Результаты проверки показали, что ошибок нет, в том числе и в методике расчета тестовых баллов. Вместе с тем по количеству обращений, которые к нам поступили от граждан, стало очевидно, что методика слишком сложная. Поэтому Президентом нашей страны дано конкретное поручение – упростить методику расчета и сделать ее понятной для каждого человека. Министерством образования такая работа проведена, и уже сегодня будут пересчитаны результаты первого централизованного экзамена и размещены на сайте РИКЗ, а также в личных кабинетах абитуриентов.

Результаты второго централизованного экзамена будут опубликованы в понедельник. Безусловно, они так же будут рассчитаны по понятной всем методике.

Вместе с результатами централизованного экзамена, как первого, так и второго, будут опубликованы таблицы перевода первичных баллов в тестовые, по которым каждый абитуриент и каждый выпускник сможет перепроверить правильность и корректность расчета своих результатов. Всем абитуриентам, которые готовятся к участию в централизованном тестировании, следует понимать, что условия проведения и ЦЭ, и ЦТ будут абсолютно идентичны. Это касается как сложности тестовых заданий, так и расчета тестовых баллов. Это очень важно, потому что мы должны создать равные, понятные, справедливые условия как для выпускников этого года, так и для выпускников прошлых лет, которые в этом году будут иметь возможность сдать три централизованных тестирования для поступления в наши университеты.