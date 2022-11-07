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Гендиректор киностудии «Таджикфильм» на «Лістападзе»: мы увидели здесь очень добрых людей, много традиций и истории

07 ноября 2022 09:56
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Новости Беларуси. День таджикского кино сегодня, 7 ноября, на «Лістападзе». Зрители увидят несколько картин, в том числе из золотой коллекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор киностудии «Таджикфильм» на «Лістападзе»: мы увидели здесь очень добрых людей, много традиций и истории-1

Соглашение о сотрудничестве с кинематографистами Таджикистана Беларусь подписала на площадке фестиваля в 2021 году. Уже сейчас идет работа над совместным проектом «Нурек». Художественный фильм расскажет о белорусских рабочих, которые уехали работать на одноименную гидроэлектростанцию.

Гендиректор киностудии «Таджикфильм» на «Лістападзе»: мы увидели здесь очень добрых людей, много традиций и истории-4

Махмадсаид Шохиен, глава жюри детского кинофестиваля «Лістападзік», генеральный директор киностудии «Таджикфильм» (Таджикистан):
Это первый наш проект. В дальнейшем мы хотим тесно сотрудничать, потому что мы увидели здесь очень добрых людей, много традиций и истории, очень богата страна. Есть все возможности и необходимости, чтобы в дальнейшем снимать хорошие фильмы.

В 2022 году фестиваль расширил географию участников. На «Лістапад» приехали представители 44 стран.

​Мировой премьерой фильма «Волшебники» в Минске открылся детский «Лістападзік». Подробности здесь.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Махмадсаид Шохиен # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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