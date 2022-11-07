Гендиректор киностудии «Таджикфильм» на «Лістападзе»: мы увидели здесь очень добрых людей, много традиций и истории

Новости Беларуси. День таджикского кино сегодня, 7 ноября, на «Лістападзе». Зрители увидят несколько картин, в том числе из золотой коллекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение о сотрудничестве с кинематографистами Таджикистана Беларусь подписала на площадке фестиваля в 2021 году. Уже сейчас идет работа над совместным проектом «Нурек». Художественный фильм расскажет о белорусских рабочих, которые уехали работать на одноименную гидроэлектростанцию.

Махмадсаид Шохиен, глава жюри детского кинофестиваля «Лістападзік», генеральный директор киностудии «Таджикфильм» (Таджикистан):

Это первый наш проект. В дальнейшем мы хотим тесно сотрудничать, потому что мы увидели здесь очень добрых людей, много традиций и истории, очень богата страна. Есть все возможности и необходимости, чтобы в дальнейшем снимать хорошие фильмы.

В 2022 году фестиваль расширил географию участников. На «Лістапад» приехали представители 44 стран.