Новости Беларуси. Первая очередь строительства онкологического центра в Гродно выполнена на 95 %. Объекты планируют в скором времени ввести в эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о радиологическом корпусе с кислородной станцией, теплопунктом и другими вспомогательными помещениями. Также сюда входит инфраструктура: дороги, автостоянки и благоустройство территории.

Гродно – единственный областной центр, где нет диспансера такого профиля. Центр возводится в соответствии с мировыми стандартами при поддержке главы государства. Сейчас ведется закупка оборудования, хоть время и непростое.