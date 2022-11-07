Первая очередь строительства онкологического центра в Гродно выполнена на 95%
Новости Беларуси. Первая очередь строительства онкологического центра в Гродно выполнена на 95 %. Объекты планируют в скором времени ввести в эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о радиологическом корпусе с кислородной станцией, теплопунктом и другими вспомогательными помещениями. Также сюда входит инфраструктура: дороги, автостоянки и благоустройство территории.
Гродно – единственный областной центр, где нет диспансера такого профиля. Центр возводится в соответствии с мировыми стандартами при поддержке главы государства. Сейчас ведется закупка оборудования, хоть время и непростое.
Владислав Фролов, главный врач городской клинической больницы № 3 Гродно:
В настоящее время с изменением логистических и транспортных потоков, изменением подходов многих организаций-производителей оборудования именно в поставке в Республику Беларусь отодвигаются незначительно сроки. Допустим, если раньше сроки поставки оборудования были от 60 до 90 дней, то теперь сроки фирмы-производители просят передвинуть до 120 дней. Да, вследствие этого, естественно, затягивается и пуск данного комплекса.