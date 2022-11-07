«Хуже немцев были литовцы». Почему урочище на окраине послевоенного Минска попало в поле зрения Генпрокуратуры?

Новости Беларуси. Более 10 тысяч зверски замученных и убитых – столько жизней унес первый погром Минского гетто 7 ноября 1941 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя 80 лет Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела по факту геноцида белорусского народа проводит свое расследование и раскрывает до сих пор никому не известные факты тех страшных дней.

Подробности – в нашем специальном репортаже.

Геноцид без срока давности. Почему урочище на окраине послевоенного Минска попало в поле зрения Генеральной прокуратуры?