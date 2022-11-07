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«Хуже немцев были литовцы». Почему урочище на окраине послевоенного Минска попало в поле зрения Генпрокуратуры?

07 ноября 2022 08:22
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Новости Беларуси. Более 10 тысяч зверски замученных и убитых – столько жизней унес первый погром Минского гетто 7 ноября 1941 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя 80 лет Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела по факту геноцида белорусского народа проводит свое расследование и раскрывает до сих пор никому не известные факты тех страшных дней.

Подробности – в нашем специальном репортаже.

Геноцид без срока давности. Почему урочище на окраине послевоенного Минска попало в поле зрения Генеральной прокуратуры?

«Хуже немцев были литовцы». Почему урочище на окраине послевоенного Минска попало в поле зрения Генпрокуратуры? -1

Общая численность захороненных – 14 тысяч и более. Если в общем брать и иные документы архивные, свидетельские показания, то можно сказать, что, действительно, это количество занижено.

«Хуже немцев были литовцы». Почему урочище на окраине послевоенного Минска попало в поле зрения Генпрокуратуры? -4

У кого руки по локоть в крови?

«Хуже немцев были литовцы». Почему урочище на окраине послевоенного Минска попало в поле зрения Генпрокуратуры? -7

Хуже немцев были литовцы. Поляки – низкопробные мародеры, я их называю. Они шарили только по мертвым, карманам людей. И украинцы.

И как пособникам Третьего рейха удалось избежать суда праведного?

«Хуже немцев были литовцы». Почему урочище на окраине послевоенного Минска попало в поле зрения Генпрокуратуры? -10

Они слово «убийство» никогда не употребляли в документах, когда говорили об уничтожении евреев.

«Хуже немцев были литовцы». Почему урочище на окраине послевоенного Минска попало в поле зрения Генпрокуратуры? -13

В годовщину первого погрома Минского гетто специальный репортаж Константина Герцева смотрите 7 ноября в 18:15 на СТВ.

# Великая Отечественная война # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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