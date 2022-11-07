Прямой эфир

Проект направлен на защиту экологии. Чем уникален стеклозавод, который строят на выезде из Гродно?

07 ноября 2022 08:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупный инвестпроект реализуется на выезде из Гродно – вблизи трассы М6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это строительство новых производственных площадей гродненского стеклозавода. Место выбрано неслучайно – оно даст преимущество для построения в дальнейшем логистических маршрутов. Проект уникален для страны, аналогов ему не более 10-ти в мире, направлен на поддержку мировых тенденций в области защиты экологии.

Проект направлен на защиту экологии. Чем уникален стеклозавод, который строят на выезде из Гродно?-1

Главная задача производства – обеспечить стеклотарой внутренний рынок. Есть плюсы и для областного центра – это новые рабочие места. Сейчас идет подбор и обучение персонала, а также наладка оборудования.

Проект направлен на защиту экологии. Чем уникален стеклозавод, который строят на выезде из Гродно?-4

Татьяна Бондарь, официальный представитель стекольного холдинга:
Планируется производить свыше 200 миллионов штук в год стеклотары. К сожалению, общество пока не столь категорично к отказу от пластика, но сознательные бренды тем не менее уже взяли курс на отказ от пластика в пользу стеклянной тары, ведь стекло подлежит вторичной переработке. А новшеством для стеклозавода на новой площадке будет производство стекла абсолютно любого цвета.

Проект включен в государственную программу инновационного развития Беларуси. Возведение нового производства уже вышло на финишную прямую.

Первая очередь строительства онкологического центра в Гродно выполнена на 95%. Подробности здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Татьяна Бондарь # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первая очередь строительства онкологического центра в Гродно выполнена на 95%
07 ноября 2022 08:37

Первая очередь строительства онкологического центра в Гродно выполнена на 95%

«Хуже немцев были литовцы». Почему урочище на окраине послевоенного Минска попало в поле зрения Генпрокуратуры?
07 ноября 2022 08:22

«Хуже немцев были литовцы». Почему урочище на окраине послевоенного Минска попало в поле зрения Генпрокуратуры?

Участники чемпионата по колке дров среди журналистов готовятся к старту. Как будет проходить турнир?
07 ноября 2022 07:38

Участники чемпионата по колке дров среди журналистов готовятся к старту. Как будет проходить турнир?