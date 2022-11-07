Проект направлен на защиту экологии. Чем уникален стеклозавод, который строят на выезде из Гродно?

Новости Беларуси. Крупный инвестпроект реализуется на выезде из Гродно – вблизи трассы М6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это строительство новых производственных площадей гродненского стеклозавода. Место выбрано неслучайно – оно даст преимущество для построения в дальнейшем логистических маршрутов. Проект уникален для страны, аналогов ему не более 10-ти в мире, направлен на поддержку мировых тенденций в области защиты экологии.

Главная задача производства – обеспечить стеклотарой внутренний рынок. Есть плюсы и для областного центра – это новые рабочие места. Сейчас идет подбор и обучение персонала, а также наладка оборудования.

Татьяна Бондарь, официальный представитель стекольного холдинга:

Планируется производить свыше 200 миллионов штук в год стеклотары. К сожалению, общество пока не столь категорично к отказу от пластика, но сознательные бренды тем не менее уже взяли курс на отказ от пластика в пользу стеклянной тары, ведь стекло подлежит вторичной переработке. А новшеством для стеклозавода на новой площадке будет производство стекла абсолютно любого цвета.

Проект включен в государственную программу инновационного развития Беларуси. Возведение нового производства уже вышло на финишную прямую.