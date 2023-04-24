Более 50 пожаров с участием человека зафиксировали в Беларуси за сутки

Новости Беларуси. Во всех случаях фигурирует человеческий фактор. В Беларуси за сутки произошло более 50 пожаров в экосистемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палы сухой травы запрещены, но, похоже, об этом помнят не все. Были и инциденты при использовании легковоспламеняющейся жидкости. Используя ее при сжигании мусора, получили ожоги жители Минского и Воложинского районов. Сохранить от пожаров леса введенными запретами и ограничениями решили местные власти 37-ми районов Беларуси. Дождей не было давно, но уже сегодня, 24 апреля, они ожидаются местами по югу, а 25 апреля днем уже по всей стране.