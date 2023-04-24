Доказали высокую эффективность и безопасность. Почему необходимо вакцинироваться?

Инфекционные болезни продолжают уносить жизни многих людей и большинство делают инвалидами. В настоящее время у некоторых сформировалось негативное отношение к вакцинопрофилактике из-за ошибочного предположения о том, что прививки вызывают тяжелые осложнения.

Валерия Санюта:

Я лично прививки не делаю. Я знаю, что они по-разному влияют на организм людей, и многие должны переболеть, чтобы прививка их в будущем защищала. У меня достаточно сильный иммунитет, поэтому не хочется лишний раз подвергать организм риску заболеть. Если вы чувствуете, что вам нужна прививка, то, конечно, делайте. Я для себя приняла другое решение и иголки не очень люблю.

Елена Сивец, врач-педиатр УЗ «17-я городская детская поликлиника»:

Иммунизация сегодня является самым эффективным, безопасным и экономичным средством в борьбе с инфекционными заболеваниями. Благодаря вакцинации мы защищаем свой организм не только от инфекционных заболеваний, но также снижаем риск тяжелого течения заболевания и развития осложнений. Для профилактических прививок мы используем иммунобиологическое лекарственное средство, которое зарегистрировано у нас в Республике Беларусь. Они доказали свою высокую эффективность и безопасность. Риск развития тяжелой реакции на введение современной вакцины ничтожно мал и несравним с теми реакциями и последствиями, которые возникают в результате естественной встречи с возбудителем заболевания.

Елизавета Войтик:

Будучи микробиологом по образованию я знаю, какое количество микроорганизмов нас вообще окружает, как легко ими заразиться. Я, конечно, хочу быть мамой здорового ребенка, поэтому мы с мужем сделали свой выбор еще до его рождения. Так как первый вопрос о вакцинации стоит еще в роддоме, там мы делали прививки от туберкулеза и гепатита. Нашу последнюю прививку мы делали буквально в понедельник от целых 6 заболеваний.

Елена Сивец:

Плановая иммунизация проводится против 12 видов инфекций. Это такие инфекции как туберкулез, вирусный гепатит В, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция. Также у нас в поликлинике проводится вакцинация против инфекции ковид-19 детям, начиная с 5 лет. Следует отметить, что она имеет огромное значение в снижении развития осложнений данного заболевания.