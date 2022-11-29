Там обслуживаются и железнодорожники. 38-я поликлиника Минска празднует 100-летний юбилей

Новости Беларуси. Во имя жизни и безопасности. 100 лет назад свою длинную, но такую интересную историю начала писать 38-я поликлиника города Минска. Пройдя ужасы войны, переезды и реконструкции, она завоевала особое место не только на железнодорожной карте Беларуси, но и в сердцах тысяч столичных пациентов, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виктория Лукьянец, главный врач 38-й городской поликлиники:

В настоящее время в учреждении 38-я поликлиника оказывается медицинская помощь территориальному населению Октябрьского района города Минска и продолжается оказываться помощь железнодорожникам, которые связаны с обеспечением перевозочного процесса. Сформировано отделение по обеспечению безопасности движения, имеется врачебная экспертная комиссия, где железнодорожники проходят допуск на работу, на базе поликлиники работает республиканский центр по обеспечению безопасности движения общего пользования, где рассматриваются сложные экспертные случаи для обжалования решений врачебно-экспертных комиссий учреждений республики.

Нести ответственность за жизни людей и виртуозно управлять несущимся локомотивом – для машинистов миссия выполнима. Однако примерить на себя роль железнодорожника может не каждый. Отбор как в космонавты – случайных нет.

Светлана Тузина, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию работников железнодорожного транспорта 38-й городской поликлиники:

Самые большие требования конечно со стороны органов зрения. Если у помощника машиниста нет единицы или с коррекцией единицы, он никогда не пройдет. Поэтому мы начинаем комиссию, как правило, с врача-офтальмолога. Конечно, с возрастом машинисты приобретают на фоне стресса очень много патологий, то, что можно сохранить, мы в индивидуальном порядке можем допускать, но многим приходится уходить из профессии, проработав долгие годы. Предрейсовый осмотр и психологическая поддержка. Всем, кто когда-то грезил романтикой поездов и смог-таки получить заветный билет в желанную профессию, здесь, в одном из подразделений 38-й поликлиники, здравпункте локомотивного депо Минск, уже более 60 лет оказывают качественную медицинскую помощь.

Лидия Ковалева, заведующий здравпунктом 38-й городской поликлиники:

Я здесь работаю с 1970 года, то ест более 50 лет. Мониторы, компьютеры – это уже современность, а раньше этого не было. Еще в 70-е годы, когда мы начали работать, здесь были счеты. Самое главное в нашей работе – обеспечение безопасности движения. Здравпункт занимается допуском к работе машинистов и помощников машиниста, занимается лечебно-профилактической работой, оказанием доврачебной помощи. К слову, заботятся феи здоровья и о пассажирах. Двери другого подразделения, медпункта на территории железнодорожного вокзала, открыты для всех, кто попал в беду.

Валентина Тарасова, заведующий медпунктом вокзала 38-й городской поликлиники:

Оказываем помощь гражданам Беларуси и иностранным гражданам. Боли в сердце, травмы разнообразные, у нас есть кардиограф, чтобы снять кардиограмму, дефибриллятор, укладка скорой помощи, все необходимые лекарства для оказания неотложной помощи, также здесь находится прививочный пункт от коронавируса и от гриппа. А ведь любой недуг можно предупредить. Профилактика – наше все. К вековому юбилею поликлиники для своих пациентов медики подготовили очень трогательный и ценный подарок.

Виктория Лукьянец:

Мы проводим сегодня дополнительную акцию «Нет раку молочной железы», где любая женщина нашего района может пройти УЗИ молочных желез, затем будет направлена к врачу для получения необходимой консультации и дальнейшего обследования при необходимости