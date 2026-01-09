Командование ВВС и войск ПВО устроили зимний праздник для особенных детей в реабилитационном центре
Марафон добра «Наши дети» близится к завершению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою частицу заботы и милосердия внесли и почти все воинские коллективы Вооруженных Сил Беларуси. Военные не ограничились единичными визитами – они приходили к детям снова и снова, чтобы подарить внимание, радость и веру в чудо.
Особенно трогательной стала встреча в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Здесь командование ВВС и войск ПВО во главе с генерал‑майором Андреем Лукьяновичем не просто поздравили ребят, офицеры стали участниками настоящего праздника. Вместе с детьми они создавали «шары мечты» и валенки – символы тепла, надежды и исполнения желаний.
Ольга Креч, заместитель директора по медико-социальной реабилитации Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:
Сам факт того, что приезжают военные, это значимо для детей в том числе, что они видят людей, которые защищают нас, несут мир в нашей стране. Поэтому само мероприятие, кроме позитива, добавляет гордости за нашу страну.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Дети, которые находятся здесь, каждый из них – звездочка, огонек, который приносит в наш мир очень много тепла, света и уюта. И поэтому хотелось сегодня подарить им немного радости и веселья. Мы приехали со своей зимней сказкой, с Дедом Морозом, со Снегурочкой. Посещая такие центры, посещая таких детей, мы видим, насколько они сильные и целеустремленные. И причем многие из них преодолевают трудности, и они всегда с улыбкой на лице.
Кульминацией праздничного дня стала музыкальная сказка «Возвращение Дедушки Мороза», подготовленная народным вокальным ансамблем «Концертная группа ВВС и войск ПВО». В зале звучал смех, аплодисменты и песни – царила атмосфера, где каждый ребенок почувствовал себя главным героем новогоднего чуда.