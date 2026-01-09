Командование ВВС и войск ПВО устроили зимний праздник для особенных детей в реабилитационном центре

Марафон добра «Наши дети» близится к завершению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою частицу заботы и милосердия внесли и почти все воинские коллективы Вооруженных Сил Беларуси. Военные не ограничились единичными визитами – они приходили к детям снова и снова, чтобы подарить внимание, радость и веру в чудо.

Особенно трогательной стала встреча в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Здесь командование ВВС и войск ПВО во главе с генерал‑майором Андреем Лукьяновичем не просто поздравили ребят, офицеры стали участниками настоящего праздника. Вместе с детьми они создавали «шары мечты» и валенки – символы тепла, надежды и исполнения желаний.