«Где взять? Я тоже хочу». О чём проект «Ведаю Беларусь» и почему он так нравится детям?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:
В тему конкретных практических дел, если мы сейчас начнем перечислять все проекты, которые сделал Белорусский республиканский союз молодежи. Мы по инициативе ребят сделали такой проект «Ведаю Беларусь» в преддверии Дня народного единства. 15 сентября стартовал, и у нас это так называемая спилс-карта Республики Беларусь.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это магниты?
Александр Прохоров:
Да, это учебно-игровое пособие для ребят на знание административно-территориальных единиц. Вот вы откуда? Из Витебска, из Минска?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я из Бобруйска.
Александр Прохоров:
Из Бобруйска – вот, пожалуйста. Тут все административно-территориальные единицы представлены. Мы стартовали и организовали такой чемпионат на скоростную сборку нашей спилс-карты. Хочу отметить, что мы его презентовали в рамках Республиканского дня молодежи на «Славянском базаре». Пользовался, как говорит молодежь, бешеной популярностью.
Наталья Надольская:
Вот такие пазлы надо покупать детям, чтобы складывали. Где взять? Я тоже хочу такой пазл.
Александр Прохоров:
У нас одна сегодня. Но обязательно подарит Белорусский республиканский союз молодежи каждому по карте. Все через БРСМ. Мы найдем и сделаем.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вот это называется запрос от общества. Запрос на символику, на полезные игры для детей, вот такой пазл.
Наталья Надольская:
А кто инициировать должен? Хорошо, Александр, они инициировали такие интересные пазлы.
Александр Прохоров:
Хочу отметить, это совместный проект в рамках нашего Союзного государства, через Российско-Белорусский союз молодежи, инициатива как раз ребят. и мы сделали это конкретно – идея, реализация. Довели до конца – это самое главное. И еще раз подчеркну, бешеный ажиотаж вокруг этих игр, большое количество участников.
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