«Где взять? Я тоже хочу». О чём проект «Ведаю Беларусь» и почему он так нравится детям?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:

В тему конкретных практических дел, если мы сейчас начнем перечислять все проекты, которые сделал Белорусский республиканский союз молодежи. Мы по инициативе ребят сделали такой проект «Ведаю Беларусь» в преддверии Дня народного единства. 15 сентября стартовал, и у нас это так называемая спилс-карта Республики Беларусь. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это магниты? Александр Прохоров:

Да, это учебно-игровое пособие для ребят на знание административно-территориальных единиц. Вот вы откуда? Из Витебска, из Минска?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я из Бобруйска. Александр Прохоров:

Из Бобруйска – вот, пожалуйста. Тут все административно-территориальные единицы представлены. Мы стартовали и организовали такой чемпионат на скоростную сборку нашей спилс-карты. Хочу отметить, что мы его презентовали в рамках Республиканского дня молодежи на «Славянском базаре». Пользовался, как говорит молодежь, бешеной популярностью.