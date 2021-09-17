«Это был в том числе и запрос государства». Почему мы до сих пор знаем и любим военные песни из СССР, но не делаем свои?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я недавно задумалась о том, что патриотические песни 1940-х годов, помните, «С чего начинается Родина», мы помним до сих пор. Прошло столько лет, а эти песни до сих пор звучат. Уже третье поколение выросло – они до сих пор в памяти людей, которые их знают практически наизусть. А почему в последнее время не так много появляется патриотических песен именно в современной жизни?