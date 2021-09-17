«Это был в том числе и запрос государства». Почему мы до сих пор знаем и любим военные песни из СССР, но не делаем свои?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я недавно задумалась о том, что патриотические песни 1940-х годов, помните, «С чего начинается Родина», мы помним до сих пор. Прошло столько лет, а эти песни до сих пор звучат. Уже третье поколение выросло – они до сих пор в памяти людей, которые их знают практически наизусть. А почему в последнее время не так много появляется патриотических песен именно в современной жизни?
Никита Костюкевич, солист группы «Верасы»:
Вы правильно сказали, что песня объединяет. И ключевым фактором объединения в любой праздник является концертная программа, где звучат песни, где танцуют, представляется, может быть, театральная культура в том числе. И непосредственно песня объединяет народ, ведь когда даже собирается компания – песни под гитару, песни у костра, песни семейные – они всегда в душевном плане объединяют, сближают, когда все вместе поют, когда поднимается какая-то определенная тема. И, как вы говорите, военные песни, которые помнят еще с тех лет – почему они сегодня на слуху? Потому что хорошее и достаточное внимание всегда уделялось памяти, ведь неспроста 9 Мая, слава богу, этот праздник никуда не уходит. Важно сохранять традицию, всегда отмечать этот праздник, петь песни, чтобы молодежь вспоминала эти песни и знала, что происходило в те годы.
Алена Родовская:
Песня «Любимую не отдают». Она появилась, когда был просто какой-то огонь, когда люди выходили на улицы – вышли и ответили.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Запрос общества был в этой песне «Любимую не отдают». А те песни, которые писались в советские годы – это был в том числе и запрос государства. Идеология, идеологическая машина работала и на фронте создания песни, и чтобы по телевидению показали ту или иную песню, надо было пройти десятки худсоветов. Поэтому писались именно такие стихи, создавалась музыка, которая и сегодня звучит в наших сердцах.
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