Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?

Новости Беларуси. Какой сорт картофеля получил оценку на высшем уровне и даже был подарен Алле Пугачевой? Весной наша съемочная группа увидела, как в Гродненской области готовится картофель к посадке, а теперь оценила уже результат трудов аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти кадры в Малоберестовицком элитхозе мы снимали весной 2020-го, как раз накануне посевной. В пробирках – наш национальный второй хлеб. Так в единственной в Гродненской области лаборатории микроклонального размножения выращивают элитные сорта картофеля белорусской селекции. Тогда нам рассказали об интересной новинке этого года – картофеле «Мастак». Также заверили, что именно этот сорт оценен на высшем уровне. В Беларуси в разгаре уборка раннего картофеля. Сколько можно заработать за сезон?

Говорят, этот сорт очень любит Президент. От президентских полей – до элитхозов страны. Вот первый урожай этого сорта. Убирать рано, но посмотреть-то можно.

Кстати, сорт «Мастак» был в одном из мешков картошки, которые Александр Лукашенко подарил Алле Пугачевой.

В массовую же продажу он поступит нескоро – элитхозу надо года четыре, чтобы размножить картофель. А спрос уже есть. Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»