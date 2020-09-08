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Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?

08 сентября 2020 20:27
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Новости Беларуси. Какой сорт картофеля получил оценку на высшем уровне и даже был подарен Алле Пугачевой?

Весной наша съемочная группа увидела, как в Гродненской области готовится картофель к посадке, а теперь оценила уже результат трудов аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?-1

Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?-3

Эти кадры в Малоберестовицком элитхозе мы снимали весной 2020-го, как раз накануне посевной. В пробирках – наш национальный второй хлеб. Так в единственной в Гродненской области лаборатории микроклонального размножения выращивают элитные сорта картофеля белорусской селекции. Тогда нам рассказали об интересной новинке этого года – картофеле «Мастак». Также заверили, что именно этот сорт оценен на высшем уровне.  

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Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?-6

Говорят, этот сорт очень любит Президент.

От президентских полей – до элитхозов страны. Вот первый урожай этого сорта. Убирать рано, но посмотреть-то можно.

Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?-9

Кстати, сорт «Мастак» был в одном из мешков картошки, которые Александр Лукашенко подарил Алле Пугачевой.

Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?-12

Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?-14

В массовую же продажу он поступит нескоро – элитхозу надо года четыре, чтобы размножить картофель. А спрос уже есть.

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Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?-17

Сюжет был, что у нас есть на размножении президентский сорт. Звонков очень много, все хотят попробовать.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Алла Пугачёва # Фотофакт

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