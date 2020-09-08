Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?
Новости Беларуси. Какой сорт картофеля получил оценку на высшем уровне и даже был подарен Алле Пугачевой?
Весной наша съемочная группа увидела, как в Гродненской области готовится картофель к посадке, а теперь оценила уже результат трудов аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти кадры в Малоберестовицком элитхозе мы снимали весной 2020-го, как раз накануне посевной. В пробирках – наш национальный второй хлеб. Так в единственной в Гродненской области лаборатории микроклонального размножения выращивают элитные сорта картофеля белорусской селекции. Тогда нам рассказали об интересной новинке этого года – картофеле «Мастак». Также заверили, что именно этот сорт оценен на высшем уровне.
В Беларуси в разгаре уборка раннего картофеля. Сколько можно заработать за сезон?
Говорят, этот сорт очень любит Президент.
От президентских полей – до элитхозов страны. Вот первый урожай этого сорта. Убирать рано, но посмотреть-то можно.
Кстати, сорт «Мастак» был в одном из мешков картошки, которые Александр Лукашенко подарил Алле Пугачевой.
В массовую же продажу он поступит нескоро – элитхозу надо года четыре, чтобы размножить картофель. А спрос уже есть.
Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»
Сюжет был, что у нас есть на размножении президентский сорт. Звонков очень много, все хотят попробовать.