В Беларуси в разгаре уборка раннего картофеля. Сколько можно заработать за сезон?

Новости Беларуси. Какой сорт картофеля получил оценку на высшем уровне и даже был подарен Алле Пугачевой, в каких странах распробовали белорусский национальный продукт и как из ростка в пробирке получается идеальный клубень?

Сезон уборки картофеля в разгаре на всех полях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?

Весной наша съемочная группа увидела, как в Гродненской области готовится картофель к посадке, а теперь оценила уже результат трудов аграриев.