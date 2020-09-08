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В Беларуси в разгаре уборка раннего картофеля. Сколько можно заработать за сезон?

08 сентября 2020 20:15
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Новости Беларуси. Какой сорт картофеля получил оценку на высшем уровне и даже был подарен Алле Пугачевой, в каких странах распробовали белорусский национальный продукт и как из ростка в пробирке получается идеальный клубень?

Сезон уборки картофеля в разгаре на всех полях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?

Весной наша съемочная группа увидела, как в Гродненской области готовится картофель к посадке, а теперь оценила уже результат трудов аграриев.

Подробности в репортаже Галины Буро.

В Беларуси в разгаре уборка раннего картофеля. Сколько можно заработать за сезон?-1

В Беларуси в разгаре уборка раннего картофеля. Сколько можно заработать за сезон?-3

В Малоберестовицком элитхозе уверяют: все белорусские сорта вкусные. Только здесь их выращивают девять: желтый, красный и даже кремовый. Уборка раннего картофеля в разгаре.

Галина Буро, корреспондент СТВ:
Есть один секрет – каждому клубню обязательно надо поклониться. В целом же, убирать картофель в хозяйстве начали с выходных. И уже видно, что урожайность не хуже прошлогодней.

В Беларуси в разгаре уборка раннего картофеля. Сколько можно заработать за сезон?-6



На полях трудится отряд студентов, бригада по найму из Столина, ожидают еще помощников из школ.

Людмила Федорович приезжает на уборку картофеля в Гродненскую область из Брестской.

В Беларуси в разгаре уборка раннего картофеля. Сколько можно заработать за сезон?-9

Людмила Федорович, бригадир производственной бригады по найму КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»:
Работа очень тяжелая. Но у нас в Столинском районе люди такие выдержанные, работящие, справляемся. Уже где-то 8-9 год сюда ездим. Заработки хорошие, урожаи хорошие здесь.

В Беларуси в разгаре уборка раннего картофеля. Сколько можно заработать за сезон?-12



За уборку здесь можно заработать под 2 тысячи рублей! Честная оплата за собранные тонны, жилье предоставляют, да еще и покормят бесплатно прямо в поле.

В Беларуси в разгаре уборка раннего картофеля. Сколько можно заработать за сезон?-14

Спасибо! Вкуснее, чем дома.

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И снова за работу. А ее хватает, ведь урожайность картофеля радует: на этом поле картофеля сорта «Палац-суперэлита» убирают 350 центнеров с гектара.

# Сельское хозяйство # Экономика # Галина Буро # Людмила Федорович # Фотофакт

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