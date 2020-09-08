«Моя гордость – эта баня. Я её построил буквально за год». Как в Беларуси живёт семья после переезда из Казахстана

Новости Беларуси. Семья Юденко поделилась своей историей о том, как переехать из Казахстана в Беларусь и стать настоящими местными жителями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Семья Юденко поделилась своей историей о том, как переехать из Казахстана в Беларусь и стать настоящими местными жителями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Семья Юденко переехала в Беларусь 6 лет назад из Казахстана. Жена Александра Владимировича наполовину белоруска, поэтому страну для нового места жительства долго не выбирали. Остановились на Синеокой. И не пожалели. Муж по профессии агроном, поэтому быстро устроился на сельскохозяйственное предприятие в Судниках. Вдобавок получил дом и хороший участок. Но необходимо было все привести в порядок.
Александр Юденко:
Предыдущих хозяев сменилось очень много. Никто из них не рассчитывал, видимо, долго жить, основательно. Поэтому с особым рвением принялись за благоустройство.
Сейчас гордятся результатами своей кропотливой работы. В их красивом огороде две теплицы с огурцами и помидорами. Каждый год земля дает богатый урожай. Для его хранения требовался хороший подвал.
Александр Юденко:
Приехали, погреба не было. Мы деревенские жители, нам обязательно надо место, где хранились бы картошка, соленья, варенья, белорусской земли дары, так сказать. Жена закатала в этом году огурчики, помидорчики.
А как же в деревне без бани? Когда закончили с благоустройством дома и территории, хозяин взялся за баню. В этом деле помогли два зятя-белоруса. Вместе строили, вместе теперь в баню ходят.
Александр Юденко:
Можно сказать, моя гордость – эта баня. Я ее построил буквально за год. Паримся дубовыми или березовыми вениками. Дуб в Казахстане не растет, во всяком случае на севере Казахстана. Поэтому очень хорошие, полезные веники для здоровья.
Говорят, Беларусь стала для них вторым домом. Горячо приняла их, как своих. Когда они переезжали, здесь не было ни родственников, ни знакомых. А благодаря двум дочерям, которые вышли замуж, появились родственники.
Александр Юденко:
В Беларуси очень нравится. Во-первых, доброжелательное отношение людей. У меня замечательные соседи, замечательный коллектив. Отношение ко мне одинаковое – что к белорусу, что ко мне, переселенцу. Никакой разницы. Ценят тебя по тому, как ты работаешь и как ты себя ведешь.
А за 6 лет Юденко успели стать настоящими местными жителями, уже получили белорусское гражданство. И, как говорится, пустили корни: у них родилась внучка – коренная белоруска.