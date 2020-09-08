«Моя гордость – эта баня. Я её построил буквально за год». Как в Беларуси живёт семья после переезда из Казахстана

Новости Беларуси. Семья Юденко поделилась своей историей о том, как переехать из Казахстана в Беларусь и стать настоящими местными жителями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семья Юденко переехала в Беларусь 6 лет назад из Казахстана. Жена Александра Владимировича наполовину белоруска, поэтому страну для нового места жительства долго не выбирали. Остановились на Синеокой. И не пожалели. Муж по профессии агроном, поэтому быстро устроился на сельскохозяйственное предприятие в Судниках. Вдобавок получил дом и хороший участок. Но необходимо было все привести в порядок.

Александр Юденко: Предыдущих хозяев сменилось очень много. Никто из них не рассчитывал, видимо, долго жить, основательно. Поэтому с особым рвением принялись за благоустройство.

Сейчас гордятся результатами своей кропотливой работы. В их красивом огороде две теплицы с огурцами и помидорами. Каждый год земля дает богатый урожай. Для его хранения требовался хороший подвал.

Александр Юденко:

Приехали, погреба не было. Мы деревенские жители, нам обязательно надо место, где хранились бы картошка, соленья, варенья, белорусской земли дары, так сказать. Жена закатала в этом году огурчики, помидорчики.

А как же в деревне без бани? Когда закончили с благоустройством дома и территории, хозяин взялся за баню. В этом деле помогли два зятя-белоруса. Вместе строили, вместе теперь в баню ходят.