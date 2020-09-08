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«Моя гордость – эта баня. Я её построил буквально за год». Как в Беларуси живёт семья после переезда из Казахстана

08 сентября 2020 19:14
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Новости Беларуси. Семья Юденко поделилась своей историей о том, как переехать из Казахстана в Беларусь и стать настоящими местными жителями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Моя гордость – эта баня. Я её построил буквально за год». Как в Беларуси живёт семья после переезда из Казахстана-1

Семья Юденко переехала в Беларусь 6 лет назад из Казахстана. Жена Александра Владимировича наполовину белоруска, поэтому страну для нового места жительства долго не выбирали. Остановились на Синеокой. И не пожалели. Муж по профессии агроном, поэтому быстро устроился на сельскохозяйственное предприятие в Судниках. Вдобавок получил дом и хороший участок. Но необходимо было все привести в порядок.

«Моя гордость – эта баня. Я её построил буквально за год». Как в Беларуси живёт семья после переезда из Казахстана-4

Александр Юденко:
Предыдущих хозяев сменилось очень много. Никто из них не рассчитывал, видимо, долго жить, основательно. Поэтому с особым рвением принялись за благоустройство.

«Моя гордость – эта баня. Я её построил буквально за год». Как в Беларуси живёт семья после переезда из Казахстана-7

Сейчас гордятся результатами своей кропотливой работы. В их красивом огороде две теплицы с огурцами и помидорами. Каждый год земля дает богатый урожай. Для его хранения требовался хороший подвал.

Александр Юденко:
Приехали, погреба не было. Мы деревенские жители, нам обязательно надо место, где хранились бы картошка, соленья, варенья, белорусской земли дары, так сказать. Жена закатала в этом году огурчики, помидорчики.

А как же в деревне без бани? Когда закончили с благоустройством дома и территории, хозяин взялся за баню. В этом деле помогли два зятя-белоруса. Вместе строили, вместе теперь в баню ходят. 

«Моя гордость – эта баня. Я её построил буквально за год». Как в Беларуси живёт семья после переезда из Казахстана-10

Александр Юденко:
Можно сказать, моя гордость – эта баня. Я ее построил буквально за год. Паримся дубовыми или березовыми вениками. Дуб в Казахстане не растет, во всяком случае на севере Казахстана. Поэтому очень хорошие, полезные веники для здоровья.

«Моя гордость – эта баня. Я её построил буквально за год». Как в Беларуси живёт семья после переезда из Казахстана-13

Говорят, Беларусь стала для них вторым домом. Горячо приняла их, как своих. Когда они переезжали, здесь не было ни родственников, ни знакомых. А благодаря двум дочерям, которые вышли замуж, появились родственники.

«Моя гордость – эта баня. Я её построил буквально за год». Как в Беларуси живёт семья после переезда из Казахстана-16

Александр Юденко:
В Беларуси очень нравится. Во-первых, доброжелательное отношение людей. У меня замечательные соседи, замечательный коллектив. Отношение ко мне одинаковое – что к белорусу, что ко мне, переселенцу. Никакой разницы. Ценят тебя по тому, как ты работаешь и как ты себя ведешь.

«Моя гордость – эта баня. Я её построил буквально за год». Как в Беларуси живёт семья после переезда из Казахстана-19

А за 6 лет Юденко успели стать настоящими местными жителями, уже получили белорусское гражданство. И, как говорится, пустили корни: у них родилась внучка – коренная белоруска.

# Туризм # общество # Фотофакт

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