Где в Минске встретить Деда Мороза в январе и что мэр города желает жителям в Новом году?

Новости Беларуси. Дед Мороз поздравляет и больших, и маленьких зрителей «Большого города » с Новым годом!

И приглашает пообщаться в собственный волшебный кабинет – в домике на берегу Свислочи в Парке Горького.

Ребят ждут игры, хороводы, песни и стихи. Также Деду Морозу можно оставить своё заветное письмо, которое он обязательно прочитает, и, возможно, поможет осуществить мечту.

Вместе с нами Дед Мороз решил оглянуться на год уходящий.

Что может быть лучше: повеселиться с друзьями у ёлки, послушать любимых артистов, поводить хороводы и полюбоваться уличной иллюминацией. В этой новогодней суете надо не забыть о людях, которые работали без выходных, чтобы украсить город.

Спасибо всем, кто создавал праздничное настроение!

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Отметить праздники в кафе или ресторане – прекрасное решение. Избавить себя от стояния на кухне и уборки, и весело провести время: посмотреть развлекательную программу, поесть приготовленное другими.

Очень хочется, чтобы еда была не только вкусной, но и качественной.

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Рецепт веселого праздника у каждого свой – кто-то едет в гости. Благо, автобусы, троллейбусы, трамваи и метро работают, вне зависимости от праздников. Без них невозможна жизнь в городе.

В этом году мы говорили о работе транспорта и перспективах.

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Собираясь в гости, внимательно проверьте всё. Краны должны быть закрыты, плита – выключена. Принять телефонный звонок от соседа и услышать совсем не новогодние пожелания никому не хочется.

Если что-то случится – срочно набираем 115. Но, говорят, тяжело дозвониться?

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Новый год – это волнение, радостные переживания. И нагрузка на желудок! Чего греха таить – на печень. И на сердце. Давайте беречь себя!

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И какие же праздники без подарков! Их в 2016 году получил и город – на свой день рождения.

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И подарок от Деда Мороза всем минчанам.

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С Новым годом, минчане!

Пусть сбудутся все ваши мечты и пожелания. Пусть воплотятся ваши планы на 2017 год!