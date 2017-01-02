Где в Минске встретить Деда Мороза в январе и что мэр города желает жителям в Новом году?

Новости Беларуси. Дед Мороз поздравляет и больших, и маленьких зрителей «Большого города» с Новым годом!
Новости Беларуси. Дед Мороз поздравляет и больших, и маленьких зрителей «Большого города» с Новым годом!
И приглашает пообщаться в собственный волшебный кабинет – в домике на берегу Свислочи в Парке Горького.
До 7 января обещает радовать подарками и поздравлениями.
Ребят ждут игры, хороводы, песни и стихи. Также Деду Морозу можно оставить своё заветное письмо, которое он обязательно прочитает, и, возможно, поможет осуществить мечту.
Вместе с нами Дед Мороз решил оглянуться на год уходящий.
Что может быть лучше: повеселиться с друзьями у ёлки, послушать любимых артистов, поводить хороводы и полюбоваться уличной иллюминацией. В этой новогодней суете надо не забыть о людях, которые работали без выходных, чтобы украсить город.
Спасибо всем, кто создавал праздничное настроение!
Ёлки из стекла и панно из тысяч флагов: самое красивое и необычное в новогоднем оформлении Минска
Отметить праздники в кафе или ресторане – прекрасное решение. Избавить себя от стояния на кухне и уборки, и весело провести время: посмотреть развлекательную программу, поесть приготовленное другими.
Очень хочется, чтобы еда была не только вкусной, но и качественной.
Как проверяют продукты и общепит в Минске?
Рецепт веселого праздника у каждого свой – кто-то едет в гости. Благо, автобусы, троллейбусы, трамваи и метро работают, вне зависимости от праздников. Без них невозможна жизнь в городе.
В этом году мы говорили о работе транспорта и перспективах.
Всё об общественном транспорте в Минске: что, где и когда изменится?
Собираясь в гости, внимательно проверьте всё. Краны должны быть закрыты, плита – выключена. Принять телефонный звонок от соседа и услышать совсем не новогодние пожелания никому не хочется.
Если что-то случится – срочно набираем 115. Но, говорят, тяжело дозвониться?
Всё о службе 115: нужен ли минчанам контакт-центр ЖКХ?
Новый год – это волнение, радостные переживания. И нагрузка на желудок! Чего греха таить – на печень. И на сердце. Давайте беречь себя!
Рекомендации специалиста, как жить так, чтобы не хвататься за сердце, никому не помешают.
Дела сердечные: как избежать кардиологических и сосудистых заболеваний
И какие же праздники без подарков! Их в 2016 году получил и город – на свой день рождения.
Парк экстремальных видов спорта. Стоит ли приезжать туда зимой?
Бесплатное обучение и дискотеки на коньках: всё о первом белорусском парке экстремального спорта
И подарок от Деда Мороза всем минчанам.
Блиц-интервью председателя Мингорисполкома.
Удалось добиться определённых успехов в реформе ЖКХ: мэр Минска о своём главном достижении
Андрей Шорец: запланированные детские сады и школы в Минске – строим
Сложно спрятаться: узнают ли минчане мэра города?
Удачи, мира, добра, благополучия: новогодние пожелания минчанам от главы Мингорисполкома
С Новым годом, минчане!
Пусть сбудутся все ваши мечты и пожелания. Пусть воплотятся ваши планы на 2017 год!