Прямой эфир

Удачи, мира, добра, благополучия: новогодние пожелания минчанам от главы Мингорисполкома

02 января 2017 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Где встречает Новый год Андрей Шорец и чего желает жителям Минска в Новом году, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:
Где и как будете встречать Новый год?

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Дома, с детьми, с женой. Традиционно.

Олег Степанюк, СТВ:
И тогда, традиционно – Ваши новогодние пожелания минчанам.

Андрей Шорец:
Я желаю минчанам удачи в Новом году, мира, добра, благополучия – им и их семьям. 

Где в Минске встретить Деда Мороза в январе и что мэр города желает жителям в Новом году?

# общество # Андрей Шорец # Мингорисполком

Другие новости рубрики

Все новости
Сложно спрятаться: узнают ли минчане мэра города?
02 января 2017 14:33

Сложно спрятаться: узнают ли минчане мэра города?

Андрей Шорец: запланированные детские сады и школы в Минске – строим
02 января 2017 14:28

Андрей Шорец: запланированные детские сады и школы в Минске – строим

Удалось добиться определённых успехов в реформе ЖКХ: мэр Минска о своём главном достижении
02 января 2017 14:23

Удалось добиться определённых успехов в реформе ЖКХ: мэр Минска о своём главном достижении