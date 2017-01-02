Удачи, мира, добра, благополучия: новогодние пожелания минчанам от главы Мингорисполкома

Новости Беларуси. Где встречает Новый год Андрей Шорец и чего желает жителям Минска в Новом году, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Где и как будете встречать Новый год?

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Дома, с детьми, с женой. Традиционно.

Олег Степанюк, СТВ:

И тогда, традиционно – Ваши новогодние пожелания минчанам.

Андрей Шорец:

Я желаю минчанам удачи в Новом году, мира, добра, благополучия – им и их семьям.