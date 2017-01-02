Удачи, мира, добра, благополучия: новогодние пожелания минчанам от главы Мингорисполкома

Новости Беларуси. Где встречает Новый год Андрей Шорец и чего желает жителям Минска в Новом году, рассказали в «Большом городе».
Олег Степанюк, СТВ:
Где и как будете встречать Новый год?
Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Дома, с детьми, с женой. Традиционно.
Олег Степанюк, СТВ:
И тогда, традиционно – Ваши новогодние пожелания минчанам.
Андрей Шорец:
Я желаю минчанам удачи в Новом году, мира, добра, благополучия – им и их семьям.
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