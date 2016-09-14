Бесплатное обучение и дискотеки на коньках: всё о первом белорусском парке экстремального спорта в «Большом городе»

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Ведущий Олег Степанюк рассказывает о подарке, который на свой день рождения получила столица. Разворачивает праздничную упаковку и подробнее рассматривает, что же там. А там есть всё для малышей и их родителей, есть всё необходимое для молодежи, которой не сидится на месте, и много полезного для людей, скажем так, намного постарше. Речь – о парке экстремального спорта.

У истоков его создания стоял руководитель центра молодежной культуры «ProКАЧ» Александр Воинов. Он рассказал все подробности о парке и провёл экскурсию по площадкам.

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