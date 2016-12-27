Ёлки из стекла и панно из тысяч флагов: самое красивое и необычное в новогоднем оформлении Минска

Новости Беларуси. Чем порадовали минчан к Новому году столичные оформители, рассказали в «Большом городе». До того момента, когда по восточному календарю Обезьяну сменит Огненный Петух, осталось около недели. В Минске уже вовсю царит атмосфера праздника.

Подготовку к Новому году столичные оформители начали еще в конце октября. Именно в это время на площадках, которые определили под праздничные гуляния, стали собирать каркасы будущих ёлок. Всего в этом году столицу украсили 24 зеленые красавицы. Самая высокая – высотой в 34 метра – расположилась на Октябрьской площади, а самая необычная - у филармонии.



Татьяна Калитина, первый заместитель директора ГП «Минскреклама»:

Её уникальность заключается в том, что она реализована по рисунку, который нарисовал ребенок. Рисунок победил в результате конкурса, была серьёзная борьба, а конкурс этот проводил один из наших мобильных операторов.

А у городской Ратуши вместо традиционной новогодней ёлки установили арт-объект. Татьяна Калитина, первый заместитель директора ГП «Минскреклама»:

Арт-объект – это композиция из четырех елей. Мы постарались использовать не традиционный стиль обычной ели, а применили современные технические решения. Это хай-тековские мотивы.

Ёлки выполнены из органического стекла. Пока минчане могут наблюдать только их прозрачные каркасы, но совсем скоро их, да и саму белокаменную Ратушу, украсят снежинки с элементами национального орнамента. Кстати, этот символ лег в основу всего праздничного оформления города.



Татьяна Калитина, первый заместитель директора ГП «Минскреклама»: Эта снежинка угадывается во всех украшениях. Она угадывается во всех малых формах, она угадывается в плакатах, она угадывается на пилонах, на растяжках. Она украшает сегодня главную ёлку страны.



Еще одно новшество в оформлении главной зелёной красавицы – возможность сверкать не только вечером.

Татьяна Калитина, первый заместитель директора ГП «Минскреклама»:

В украшении мы применили абсолютно новую технологию. Это – светодинамическая конструкция, которая состоит из более чем 800 панелей. А сами панели собирают более чем из 70 тысяч пайеток. Мы стремились добиться эффекта дневной иллюминации, и эта технология позволяет это сделать.



Для того, чтобы создать праздничное настроение в Минске, столичные оформители создали 20 объемно-пространственных фигур, 32 флаговые конструкции, развесили почти 3 тысячи флагов. Еще 4 тысячи миниатюрных флажков стали основой для создания масштабного панно, которое, по традиции, украсило педагогический университет имени Максима Танка.

Тысячи разноцветных кусочков ткани, которые вручную навязываются на металлические конструкции, создают на ветру эффект ожившей картины.



Татьяна Калитина, первый заместитель директора ГП «Минскреклама»:

Мы неравнодушны к тому, что минчане пишут в Интернете, какие фотографии выкладывают в Инстаграме. Мы видим, что очень понравились наши новые конструкции – это «подарки» на площади Независимости и в районе городской Ратуши.



Вместе с дизайнерами новогоднее настроение минчанам помогали создавать осветители. Ярче всех под их руководством засияла площадь у Дворца Республики. И не мудрено - ведь именно здесь установили главную ёлку страны.



Георгий Таболин, начальник специализированного района №1 УП «Мингорсвет»:

На новогодней ёлке порядка 5 тысяч светодиодных лампочек. Также 1000 стробоскопов.

Оформлено над елкой звездное небо. По периметру которого висят объемные шары. Их 72 штуки.

Также на Октябрьской площади разместили два световых ёлочных шара, по 8 метров в высоту. На оформление фигур понадобилось 350 метров светодиодных лент и 11 тысяч лампочек.



Кроме того, в эти праздники на улицах города появились и совершенно новые объемные конструкции – клюшки с шайбой возле Минск-Арены и футбольный мяч на проспекте Победителей.



Георгий Таболин, начальник специализированного района №1 УП «Мингорсвет»:

Сейчас идёт наладка этого оборудования. Всё сводится в шкаф управления, который будет управлять данной конструкцией.

Здесь применено светодиодных гирлянд 2,5 километра, высота данной конструкции – 11 метров. Словно на Елисейских полях Парижа. Вдоль проспекта Победителей огоньками украсили с десяток деревьев.



В целом, создавать праздничную атмосферу минчанам будут 150 тысяч лампочек. Кстати, за счёт того, что они энергосберегающие, новогодняя иллюминация потребляет в сутки всего 1% электроэнергии от всего наружного освещения столицы.



Георгий Таболин, начальник специализированного района №1 УП «Мингорсвет»:

Мы применяем энергосберегающие элементы - это светодиодные дожди, гирлянды, сетки, стрип-лайты. Потребление одного светодиодного дождя – порядка 6 Ватт, поэтому никакой нагрузки на электрические сети фактически нет.