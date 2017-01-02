Андрей Шорец: запланированные детские сады и школы в Минске – строим

Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома рассказал «Большому городу» о планах на 2017 год.
Олег Степанюк, СТВ:
Что хотелось бы ещё сделать в году следующем?
Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Следующий год – это подготовка, активная подготовка к Европейским Олимпийским играм.
Мы строим несколько знаковых объектов и должны ввести стадион «Динамо». Мы строим Центр художественной гимнастики.
Мы не остановили программу по строительству и реконструкции учреждений здравоохранения, образования.
Те запланированные детские сады и школы, которые мы должны были строить – мы их строим. Работаем в плановом режиме.
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