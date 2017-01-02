Андрей Шорец: запланированные детские сады и школы в Минске – строим

Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома рассказал «Большому городу» о планах на 2017 год.

Олег Степанюк, СТВ:

Что хотелось бы ещё сделать в году следующем?

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Следующий год – это подготовка, активная подготовка к Европейским Олимпийским играм.

Мы строим несколько знаковых объектов и должны ввести стадион «Динамо». Мы строим Центр художественной гимнастики.

Мы не остановили программу по строительству и реконструкции учреждений здравоохранения, образования.

Те запланированные детские сады и школы, которые мы должны были строить – мы их строим. Работаем в плановом режиме.