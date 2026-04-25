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Внеочередной съезд партии «Белая Русь» пройдет 25 апреля в Минске

25 апреля 2026 07:45
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Изменения в устав и обновление программы партии. Эти вопросы сегодня, 25 апреля, будут в центре внимания во время IV внеочередного съезда партии «Белая Русь». Мероприятие пройдет на площадке столичного выставочного центра «БелЭкспо». Ожидается участие более 600 делегатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внеочередной съезд партии «Белая Русь» пройдет 25 апреля в Минске-2

Необходимость изменений назрела давно, предложения от организационных структур уже собраны и проходят систематизацию. Корректировки внесут с учетом решений Всебелорусского народного собрания и задач социально-экономического развития страны до 2030 года. Также отдельное внимание уделят вопросам развития молодежного движения и международного сотрудничества.

Внеочередной съезд партии «Белая Русь» пройдет 25 апреля в Минске-4

Валентина Богатырева, председатель Витебского областного отделения партии «Белая Русь»:
Сегодня стоит большая задача – продолжение идеи политического просвещения для народа. А кто должен заниматься этим просвещением, если не молодежь, за которой будущее? Поэтому мы делаем массовые мероприятия, в том числе и партийные школы, в том числе и отдельные курсы по подготовке, экспертов из числа новых лиц, в том числе лиц нашей современной молодежи.

Делегатам презентуют интерактивную фотовыставку «Несгибаемые. Фотолетопись подвига». Экспозиция посвящена белорусским женщинам разных поколений – от тех, кто восстанавливал страну после Великой Отечественной войны, до ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и современных тружениц. Работа съезда продлится весь день. Итогом станет принятие обновленных программных документов партии.

# Белая Русь

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