Внеочередной съезд партии «Белая Русь» пройдет 25 апреля в Минске

Изменения в устав и обновление программы партии. Эти вопросы сегодня, 25 апреля, будут в центре внимания во время IV внеочередного съезда партии «Белая Русь». Мероприятие пройдет на площадке столичного выставочного центра «БелЭкспо». Ожидается участие более 600 делегатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимость изменений назрела давно, предложения от организационных структур уже собраны и проходят систематизацию. Корректировки внесут с учетом решений Всебелорусского народного собрания и задач социально-экономического развития страны до 2030 года. Также отдельное внимание уделят вопросам развития молодежного движения и международного сотрудничества.

Валентина Богатырева, председатель Витебского областного отделения партии «Белая Русь»:

Сегодня стоит большая задача – продолжение идеи политического просвещения для народа. А кто должен заниматься этим просвещением, если не молодежь, за которой будущее? Поэтому мы делаем массовые мероприятия, в том числе и партийные школы, в том числе и отдельные курсы по подготовке, экспертов из числа новых лиц, в том числе лиц нашей современной молодежи.

Делегатам презентуют интерактивную фотовыставку «Несгибаемые. Фотолетопись подвига». Экспозиция посвящена белорусским женщинам разных поколений – от тех, кто восстанавливал страну после Великой Отечественной войны, до ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и современных тружениц. Работа съезда продлится весь день. Итогом станет принятие обновленных программных документов партии.