В 2025-м РНПЦ радиационной медицины и экологии человека принял пациентов из более чем 20 стран

Беларусь провела масштабную работу по возвращению пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС территорий в безопасное хозяйственное использование. Проделан сложный путь от ликвидации ЧС к возрождению и устойчивому социально-экономическому развитию регионов. Выработаны подходы к обеспечению медицинской и социальной защиты, контроля радиоактивного загрязнения и радиационного мониторинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране функционирует уникальное учреждение – Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии. В 2025 году его пациентами стали жители более чем 20 стран. РНПЦ был создан по решению Президента Беларуси для научного решения проблем, возникших после Чернобыльской аварии. Здесь выработали эффективные методы диагностики, лечения и реабилитации. Ежегодно стационарное лечение в центре проходят около 15 тысяч пациентов, в консультативно-диагностической поликлинике обследуются 70 тысяч человек.

Анжелика Жарикова, заместитель директора по поликлинической работе Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека:

В мире не было такого опыта и масштабов такой аварии. За эти годы мы уже поняли, как с этим бороться, что нужно делать, как проводить диспансеризацию населения, как наблюдать за состоянием здоровья населения, какие методы и методики необходимо применять для того, чтобы, скажем так, те показатели состояния здоровья, которые мы получили, мы добились, и они были стабильны и находились, в общем-то, на сегодняшний день мы констатируем на уровне общереспубликанских. В канун 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в РНПЦ прошла международная научно-практическая конференция, которая объединила более 200 участников. Специалисты из Беларуси, России и Китая представили свои разработки в сфере радиационной медицины.