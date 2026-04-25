В Литве построят два завода по производству взрывчатки

Власти Литвы готовят пороховые бочки. Там объявили о строительстве двух заводов по выпуску взрывчатки. Такое решение приняла государственная компания в Каунасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство запустят после успешных испытаний составов на основе гексогена и тэна. Власти рассчитывают, что новой продукции хватит не только для нужд национальной армии, но и на экспорт. Первоначально производитель собирался вложить 28 миллионов евро в один завод. Однако итоговая сумма перевалила за 100 миллионов. Финансовые сложности Вильнюса не остановили. Там продолжают делать ставку на наращивание военной мощи. Новые цеха планируют превратить в научные центры. А сырье – добывать на месте.