Где в Минске будут залиты катки и горки для санок и ледянок? Ответил зампредседателя Мингорисполкома
Новости Беларуси. О том, сколько ответственности лежит на плечах городской власти, рассказывать долго, но кое о чем можно узнать в программе «Большой город». В студии человек, которому можно адресовать практически любой вопрос по городскому хозяйству и не только. Это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Екатерина Забенько, ведущая:
Большие катки в этом сезоне. В частности, у «Чижовка-Арены», огромный и самый популярный. Как вы думаете, какие прогнозы на этот год?
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы ожидаем, что, наверное, с понедельника ночью будет -6°C, днем -1 градус, где-то будет снег. У нас на этот год по планам 25 катков и 29 хоккейных коробок. Кто хочет покататься на коньках, такая возможность будет.
Екатерина Забенько:
Что касается погоды, как-то дополнительно регулируется холод на этих катках?
Александр Дорохович:
Да, есть такие площадки, где с помощью оборудования, а есть естественные площадки – школьные, дворовые, где мы просто с наступлением минуса заливаем естественный лед.
Екатерина Забенько:
Будем надеяться, что погода в этом году позволит нам, надевая маски, убежать от этого коронавируса на свежем морозном воздухе.
Александр Дорохович:
Мы еще для себя ставили планку, чтобы в каждом районе была возможность покататься с горки. И мы сделали для тюбинга, для санок, ледянок места отдыха, где наши граждане могут покататься. Потому что методами запрещения, говорят, там нельзя, там нельзя. А где можно? Нет таких мест. Поэтому мы сделали такие места.
Екатерина Забенько:
Это безопасные площадки, где каждый может съехать куда-то не на дорогу, не дай бог, сколько таких примеров, а где-то, где можно прокатиться и не думать о том, где ты остановишься?
Александр Дорохович:
Да, в каждом районе, где-то больше таких мест, где-то меньше, но они есть. Поэтому приглашаю наших минчан, детишек на эти горки.
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