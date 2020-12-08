Где в Минске будут залиты катки и горки для санок и ледянок? Ответил зампредседателя Мингорисполкома

Новости Беларуси. О том, сколько ответственности лежит на плечах городской власти, рассказывать долго, но кое о чем можно узнать в программе «Большой город». В студии человек, которому можно адресовать практически любой вопрос по городскому хозяйству и не только. Это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Екатерина Забенько, ведущая:

Большие катки в этом сезоне. В частности, у «Чижовка-Арены», огромный и самый популярный. Как вы думаете, какие прогнозы на этот год?

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы ожидаем, что, наверное, с понедельника ночью будет -6°C, днем -1 градус, где-то будет снег. У нас на этот год по планам 25 катков и 29 хоккейных коробок. Кто хочет покататься на коньках, такая возможность будет. Екатерина Забенько:

Что касается погоды, как-то дополнительно регулируется холод на этих катках? Александр Дорохович:

Да, есть такие площадки, где с помощью оборудования, а есть естественные площадки – школьные, дворовые, где мы просто с наступлением минуса заливаем естественный лед. Екатерина Забенько:

Будем надеяться, что погода в этом году позволит нам, надевая маски, убежать от этого коронавируса на свежем морозном воздухе.