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«Трассы будут в каждом районе». Узнали, где можно покататься на лыжах этой зимой

08 декабря 2020 09:39
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Новости Беларуси. На вопросы в студии программы «Большой город» отвечает человек, который каждый день «разруливает» множество городских задач заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Екатерина Забенько, ведущая:
Когда рядом Александр Викентьевич, трудно себе представить человека, который просто сидит за столом, без велосипеда, без лыж, потому что мы вас знаем как человека очень активного, в первую очередь в городе, в управлении городским хозяйством. Я не удивлюсь, если когда-нибудь вы придумаете, как вам не только на велосипеде ездить на работу, но и как на лыжах доехать до Мингорисполкома. Подскажите, какие в этом году будут самые лучшие маршруты в этом направлении?

«Трассы будут в каждом районе». Узнали, где можно покататься на лыжах этой зимой-1

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы буквально пару дней назад обсуждали эту тему. Мы ожидали, что будет снежная зима, так говорили предварительные прогнозы: и мороз будет, и снег.

Екатерина Забенько:
Навострять лыжи вы начали заранее.

«Не только красивые, но и функциональные тренажёры на все группы мышц». Быть ли спортивным площадкам во дворах Минска?

«Трассы будут в каждом районе». Узнали, где можно покататься на лыжах этой зимой-4

Александр Дорохович:
Мы очень надеялись, что у нас будет очень много лыжных трасс. Пока получили прогноз, который говорит, что пока ожидать больших снегопадов и снижения температуры не следует, поэтому мы уже включили снежные пушки.

Две основные лыжные трассы, которые будут, как и в прошлые годы, это Веснянка, лыжероллерная трасса, 5-километровый круг, будем его делать постепенно, начиная с малых кругов, и лыжероллерная трасса в парке имени 900-летия, Чижовка. Это будут две основные лыжные трассы. Задача стоит, чтобы в каждом районе, но это будет из искусственного снега. Когда будет естественный снег, трассы будут в каждом районе, они уже определены. Но эти две будут основными.

Екатерина Забенько:
Я думаю, людей, которые любят зимние виды спорта, ничего не остановит.

Где в Минске будут залиты катки и горки для санок и ледянок? Ответил заместитель председателя Мингорисполкома (подробности здесь).

# Государственная политика в области спорта # общество # Екатерина Забенько # Александр Дорохович # Фотофакт

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