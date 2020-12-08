«Трассы будут в каждом районе». Узнали, где можно покататься на лыжах этой зимой

Новости Беларуси. На вопросы в студии программы «Большой город» отвечает человек, который каждый день «разруливает» множество городских задач – заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Екатерина Забенько, ведущая:

Когда рядом Александр Викентьевич, трудно себе представить человека, который просто сидит за столом, без велосипеда, без лыж, потому что мы вас знаем как человека очень активного, в первую очередь в городе, в управлении городским хозяйством. Я не удивлюсь, если когда-нибудь вы придумаете, как вам не только на велосипеде ездить на работу, но и как на лыжах доехать до Мингорисполкома. Подскажите, какие в этом году будут самые лучшие маршруты в этом направлении?