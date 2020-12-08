Название переводится как серебряные свечи. Рассказываем про необычное растение – цимицифугу
Есть растения, которые своим названием отпугивают садоводов, особенно начинающих. Но зачастую, если щепетильно подойти к вопросу, за не совсем звучным названием скрываются экземпляры, способные стать изюминкой в саду.
Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:
Цимицифуга или клопогон – не очень приятное название, но за этим названием скрывается растение, у которого красивые такие листья, достигающие высоты где-то 50 см, и над ними осенью возвышаются соцветия, достигающие высоты 50 м и выше с белыми таким свечами.
Кстати, цимицифуга в переводе с немецкого звучит как серебряные свечи. И они, акцентируют внимание специалисты, могут быть разными. В зависимости от вида и сорта может разниться и листва. Наиболее популярны в садах представители цимицифуги с темно-фиолетовыми оттенками.
«Брюнет». Компактная форма многолетника с лилово-фиолетовой листвой и фиолетовым оттенком соцветий.
«Горная волна» – бронзово-пурпурные листья и многочисленные кремово-белые соцветия.
«Black Negligee». Величественное растение высотой до 2 метров с красивой пурпурно-бордовой листвой.
«Pink Spike». Компактный сорт с пурпурно-фиолетовой листвой и крупными соцветиями. Малиново-розовые в бутоне, они, раскрываясь, становятся бело-розовыми.
А вот сорт «Белая жемчужина» интересен для тех, кто ищет клопогон с зеленой листвой. Отличается он и белоснежными пушистыми цветами. Высота растения до 160 см.
Ко всем достоинствам цимицифуги, по мнению специалистов, нужно отнести и еще одну очень важную характеристику.
Наталья Лунина:
Удивительно ароматны для осеннего сада. Такой приятный, сладкий, почти весенний аромат – это что-то дивное!
К слову аромат у серебряных свечей также бывает разный. Некоторые соцветия выигрышно выделяются своим экзотическим ароматом, например, винограда и жасмина.
Помните, при выборе сорта все детали имеют значение. Характеристика поможет правильно создать композицию с клопогонами, чтобы потом растение не пересаживать – цимицифуга этого не любит. И, конечно, важно знать: с декоративной целью клопогон высаживают в тенистых местах, с влажной плодородной землей.