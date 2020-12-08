Название переводится как серебряные свечи. Рассказываем про необычное растение – цимицифугу

Есть растения, которые своим названием отпугивают садоводов, особенно начинающих. Но зачастую, если щепетильно подойти к вопросу, за не совсем звучным названием скрываются экземпляры, способные стать изюминкой в саду. Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:

Цимицифуга или клопогон – не очень приятное название, но за этим названием скрывается растение, у которого красивые такие листья, достигающие высоты где-то 50 см, и над ними осенью возвышаются соцветия, достигающие высоты 50 м и выше с белыми таким свечами.

Кстати, цимицифуга в переводе с немецкого звучит как серебряные свечи. И они, акцентируют внимание специалисты, могут быть разными. В зависимости от вида и сорта может разниться и листва. Наиболее популярны в садах представители цимицифуги с темно-фиолетовыми оттенками.

«Брюнет». Компактная форма многолетника с лилово-фиолетовой листвой и фиолетовым оттенком соцветий.

«Горная волна» – бронзово-пурпурные листья и многочисленные кремово-белые соцветия.

«Black Negligee». Величественное растение высотой до 2 метров с красивой пурпурно-бордовой листвой.

«Pink Spike». Компактный сорт с пурпурно-фиолетовой листвой и крупными соцветиями. Малиново-розовые в бутоне, они, раскрываясь, становятся бело-розовыми.

А вот сорт «Белая жемчужина» интересен для тех, кто ищет клопогон с зеленой листвой. Отличается он и белоснежными пушистыми цветами. Высота растения до 160 см.

Ко всем достоинствам цимицифуги, по мнению специалистов, нужно отнести и еще одну очень важную характеристику. Наталья Лунина:

Удивительно ароматны для осеннего сада. Такой приятный, сладкий, почти весенний аромат – это что-то дивное!

К слову аромат у серебряных свечей также бывает разный. Некоторые соцветия выигрышно выделяются своим экзотическим ароматом, например, винограда и жасмина.