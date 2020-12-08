Заместитель председателя Мингорисполкома: «С каждым днём становится больше минчан, которые соблюдают масочный режим»

Новости Беларуси. О том, сколько ответственности лежит на плечах городской власти, рассказывать долго, но кое о чем можно узнать в программе «Большой город». Гость студии – человек, которому можно адресовать практически любой вопрос по городскому хозяйству и не только. Это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Екатерина Забенько, ведущая:

К сожалению, сегодня уже ни одна тема не обходится без коронавируса. Это уже не только про болезнь, это затрагивает многие сферы нашей жизни. Удается ли сейчас соблюдать меры безопасности в городе, объектах общепита, общественном транспорте? Кто это контролирует и насколько все соблюдается?