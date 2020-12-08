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Заместитель председателя Мингорисполкома: «С каждым днём становится больше минчан, которые соблюдают масочный режим»

08 декабря 2020 09:52
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Новости Беларуси. О том, сколько ответственности лежит на плечах городской власти, рассказывать долго, но кое о чем можно узнать в программе «Большой город». Гость студии человек, которому можно адресовать практически любой вопрос по городскому хозяйству и не только. Это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Екатерина Забенько, ведущая:
К сожалению, сегодня уже ни одна тема не обходится без коронавируса. Это уже не только про болезнь, это затрагивает многие сферы нашей жизни. Удается ли сейчас соблюдать меры безопасности в городе, объектах общепита, общественном транспорте? Кто это контролирует и насколько все соблюдается?

Заместитель председателя Мингорисполкома: «С каждым днём становится больше минчан, которые соблюдают масочный режим»-1

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Скажу, что минчане дисциплинированы, воспитанны. Когда мы начали эту кампанию по масочному режиму, мы наблюдали динамику буквально день за днем. Когда мы сообщили в средствах массовой информации, повесили наклейки на входах, видели, как с каждым днем становится все больше и больше минчан, которые соблюдают масочный режим. Огромное спасибо за такое понимание.

Что касается контроля, он ведется, в том числе Центром гигиены и эпидемиологии. Поначалу мы штрафовали, привлекали к ответственности, но сейчас мы видим понимание как с одной стороны, так и с другой.

Некоторые предъявляют претензии, что постоянно ведутся работы. Какие просьбы и жалобы отправляют минчане в городские службы? Читайте здесь.

# Коронавирус # общество # Екатерина Забенько # Александр Дорохович # Фотофакт

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