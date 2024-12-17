Ведьмак из Ушачей создаёт уникальные лекарственные сборы! Побывали в гостях у травника

Путешествовать хорошо в любой сезон, особенно в такой зимней сказке. В программе «Путевка BY» подарим билетик в Ушачи. Попробуем экстрим на озере Вечелье, восхитимся красотой костела Святого Лаврентия и отведаем клецки с душами. Не переключайтесь!

С ароматом чабреца и речной мяты. На чайную церемонию отправляемся в агроусадьбу в деревне Сержаны. Здесь мы назначили встречу местному травнику Александру Кротенку. Подпольная кличка – Ведьмак. Любовь к природе передалась от бабушки, которая собирала лесные дары на здоровье людям. С малых лет Саша собирал ягоды и делал гербарий. Закончил «нархоз» и возглавил райконтору, где заготавливали около 40 видов лекарственных трав. На пенсии всецело посвятил себя любимому делу и превратил дачу в фитомануфактуру.