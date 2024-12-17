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Ведьмак из Ушачей создаёт уникальные лекарственные сборы! Побывали в гостях у травника

17 декабря 2024 13:31
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Путешествовать хорошо в любой сезон, особенно в такой зимней сказке. В программе «Путевка BY» подарим билетик в Ушачи. Попробуем экстрим на озере Вечелье, восхитимся красотой костела Святого Лаврентия и отведаем клецки с душами. Не переключайтесь!

Ведьмак из Ушачей создаёт уникальные лекарственные сборы! Побывали в гостях у травника-2

С ароматом чабреца и речной мяты. На чайную церемонию отправляемся в агроусадьбу в деревне Сержаны. Здесь мы назначили встречу местному травнику Александру Кротенку. Подпольная кличка – Ведьмак. Любовь к природе передалась от бабушки, которая собирала лесные дары на здоровье людям. С малых лет Саша собирал ягоды и делал гербарий. Закончил «нархоз» и возглавил райконтору, где заготавливали около 40 видов лекарственных трав. На пенсии всецело посвятил себя любимому делу и превратил дачу в фитомануфактуру.

Ведьмак из Ушачей создаёт уникальные лекарственные сборы! Побывали в гостях у травника-4

Александр Кротенок, травник:
Более 150 наименований травок, кореньев, почек, коры, даже пыльцу собираю сосновую – сильнейшее вещество. Спрос есть хороший на эти редкие препараты. 80 % моих трав собраны в Ушачском районе. Остальные – Глубокский район, Докшицкий район, Лепельский район. Продукция у меня самая чистая. Два года назад пригласили в Минск, на открытие экорынка в Валерьяново. Там проверяли республиканские санслужбы, все пробы оказались самого высокого качества.

# Хобби # Туризм # Анастасия Макеева

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