Во время ВОВ здесь была партизанская зона, а сегодня это Мекка для любителей экстрима! Рассказываем про озеро Вечелье

Путешествовать хорошо в любой сезон, особенно в такой зимней сказке. В программе «Путевка By» подарим билетик в Ушачи. Попробуем экстрим на озере Вечелье, восхитимся красотой костела Святого Лаврентия и отведаем клецки с душами. Не переключайтесь!

Магия Поозерья! Ушаччина с высоты напоминает мозаику. Она соткана из пазлов зеленых лесов и синих вод. Здесь разливается 18 рек и почти 180 озер! Заземляемся на берегу Вечелья. Оно входит в десятку самых глубоких в Беларуси – более 35 метров! Здесь чудесно в любой сезон и есть водно-восстановительный центр. Мекка для любителей активного отдыха и экстрима! Можно попробовать на вкус вейкборд и сапборд.

Дмитрий Долгий, специалист по туризму:

В основном вейкбординг, канатный, и еще летом есть катер, можем предложить гостям.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Новички, которые приехали, могут они за день научиться и прокатиться? .

Дмитрий Долгий:

Да, конечно. Наши инструкторы поставят даже полено на доску. Сапборд еще проще. Там получасовой инструктаж, и если с балансом у человека все в порядке, с вестибулярным аппаратом, то через час уже будет рассекать красиво по водной глади. Ощущения покататься на сапборде по этому озеру очень приятные. Озеро длиной более четырех километров. Можно группой прокатиться, у нас достаточное количество сапбордов. К нам записываются еще зимой, особенно на актуальные месяцы июль-август.