Как возводили величественный неоготический костёл в Ушачах? Удивительная история от старожилов

Путешествовать хорошо в любой сезон, особенно в такой зимней сказке. В программе «Путевка By» подарим билетик в Ушачи. Попробуем экстрим на озере Вечелье, восхитимся красотой костела Святого Лаврентия и отведаем клецки с душами. Не переключайтесь!

Красный алмаз! Костел Святого Лаврентия – главное украшение Ушачей. Оплот веры, надежды и любви. Он виден со всех сторон и возвышается над земной суетой. Храм строили с 1908 по 1913 годы в стиле величественной неоготики. Местные дворяне пожертвовали значительную сумму денег на благо прихожан. Святыню возвели из неоштукатуренного кирпича. Жители специально приносили куриные яйца для прочности кладки. На старых фото можно увидеть две башенки. Но войны-лихолетья не сохранили их для потомков. Изначально костел носил титул Матери Божьей Святого Розария. Икона в ее честь была главной реликвией храма.