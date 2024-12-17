Как возводили величественный неоготический костёл в Ушачах? Удивительная история от старожилов

Путешествовать хорошо в любой сезон, особенно в такой зимней сказке. В программе «Путевка By» подарим билетик в Ушачи. Попробуем экстрим на озере Вечелье, восхитимся красотой костела Святого Лаврентия и отведаем клецки с душами. Не переключайтесь!
Путешествовать хорошо в любой сезон, особенно в такой зимней сказке. В программе «Путевка By» подарим билетик в Ушачи. Попробуем экстрим на озере Вечелье, восхитимся красотой костела Святого Лаврентия и отведаем клецки с душами. Не переключайтесь!
Красный алмаз! Костел Святого Лаврентия – главное украшение Ушачей. Оплот веры, надежды и любви. Он виден со всех сторон и возвышается над земной суетой. Храм строили с 1908 по 1913 годы в стиле величественной неоготики. Местные дворяне пожертвовали значительную сумму денег на благо прихожан. Святыню возвели из неоштукатуренного кирпича. Жители специально приносили куриные яйца для прочности кладки. На старых фото можно увидеть две башенки. Но войны-лихолетья не сохранили их для потомков. Изначально костел носил титул Матери Божьей Святого Розария. Икона в ее честь была главной реликвией храма.
Ирина Верьясова, председатель Приходского Совета:
Расказвалі нашы старажылы, мясцовыя жанчыны аб тым, як нашы продкі выбіралі месца для гэтага касцёла. Сабраліся на сход, вырашалі, дзе ж пабудаваць гэты касцёл. І паднялася такая моцная бура, падняўся вецер, сарвала крыж, і ён зваліўся як раз на гэтым месцы. Таму нашы продкі зразумелі, што напэўна гэта Божы знак, таму гэту святыню адбудавалі менавіта тут, на гэтым месцы.