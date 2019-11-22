Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма

Сейчас доподлинно известно, в водоемах страны прописано 65. Еще порядка трех в статусе «подозреваемые». За это время добавилось черноморской кильки, тюльки, бычков.

Виктор Ризевский, заведующий лабораторией ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам: Так называемый, процесс инвазии. Черноморские виды рыб, которые были раньше в Черном море, потихонечку поднимаются по рекам, по Днепру, к нам, в Беларусь. И таких видов у нас уже 8 штук.

Больше всего у нас щук, окуня, плотвы, уклейки, густеры, леща. Это самые популярные и массовые обитатели рек и озёр. С десяток и краснокнижных водоплавающих. Впрочем, кого только не встретишь в отечественных водах!

История не про мутные дебри Амозонки. Рыба-тигр, хоть и близкая родственница карпа, но обладает крутым нравом и подмоченной репутацией. Пиранья сомкнула челюсть на наживке рыбаков на Заславском водохранилище. Рыба, наводящая страх, была замечена и в Березинском заповеднике. Попалась на удочку зубастая иностранка и на Березине в районе Светлогорска. Всплывала опасность с плавниками и еще и в других местах.