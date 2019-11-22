Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма

50 лет назад ихтиологи в водах Беларуси насчитывали 49 видов рыб, рассказали в программе «Специальный репортаж».
50 лет назад ихтиологи в водах Беларуси насчитывали 49 видов рыб, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Сейчас доподлинно известно, в водоемах страны прописано 65. Еще порядка трех в статусе «подозреваемые». За это время добавилось черноморской кильки, тюльки, бычков.
Виктор Ризевский, заведующий лабораторией ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Так называемый, процесс инвазии. Черноморские виды рыб, которые были раньше в Черном море, потихонечку поднимаются по рекам, по Днепру, к нам, в Беларусь. И таких видов у нас уже 8 штук.
Больше всего у нас щук, окуня, плотвы, уклейки, густеры, леща. Это самые популярные и массовые обитатели рек и озёр. С десяток и краснокнижных водоплавающих. Впрочем, кого только не встретишь в отечественных водах!
История не про мутные дебри Амозонки. Рыба-тигр, хоть и близкая родственница карпа, но обладает крутым нравом и подмоченной репутацией. Пиранья сомкнула челюсть на наживке рыбаков на Заславском водохранилище. Рыба, наводящая страх, была замечена и в Березинском заповеднике. Попалась на удочку зубастая иностранка и на Березине в районе Светлогорска. Всплывала опасность с плавниками и еще и в других местах.
Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»
Виктор Ризевский:
Самое дивосная где-то в 2004 году информация: озеро Белое. Белозерская ГРЭС. Там водоем-охладитель. Вода теплая – круглый год 15 градусов, где сбрасывается вода. Пошла информация, что в этом озере появились пираньи. Не то, что одна-две. Много пираний!
Опасности, по словам специалистов, наши пираньи-одиночки не представляют.
Виктор Ризевский:
Появляются и много аквариумной рыбы. Покупают аквариумы. Посадили маленькую, она вырастает – такая болванка –1,5 метра. Ну что с ней делать? Жалко на сковородку. Выпускают на водоем.
Самостоятельное зарыбление запрещено законом. Баланс природы постоянно восстанавливают профессионалы. Для того, чтобы белорусы без труда ловили рыбку из пруда, ежегодно проводится зарыбление водоемов.
Чем ценна краснокнижная рыба кумжа, и почему у неё развит «инстинкт малой родины»