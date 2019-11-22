До –13 градусов, ветер и мокрый снег. Погода в Беларуси на выходные

Новости Беларуси. Морозная погода испытывала белорусов 22 ноября. К утру местами по стране столбики термометров приблизились к отметке в –10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое такое значительное понижение температуры воздуха нынешней осенью.

Пришла зима? Морозная погода ожидается в большинстве районов страны

Подобная погода сохранится и в предстоящие выходные. Местами ночью ожидается до –13 градусов. Будет ветрено. Не обойдется и без предвестника зимы – мокрого снега.