Почему Цилинская отказалась от своего бизнеса: «Закрыла, потому что всё было проиграно»

Вадим Щеглов: Некоторые говорят, что Вам не хватило просто административного ресурса, чтобы дожать тех, кто Вам арендовал.

Наталья Цилинская: Потому что была игромания.

Наталья Цилинская: И закрыла, да. Потому что всё было проиграно.

Вадим Щеглов: Кто-то пытается заниматься бизнесом. Вы же тоже пытались открыть свой зал?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира: Уходя, не думают. А уйдя, уже так… А ничего!

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Спортсмены, уходя из большого спорта, часто думают: «А что дальше?»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Наталья Цилинская:

Нет, на самом деле, всё было проиграно, и там уже у меня не было никакого ресурса, чтобы это закрыть.

Вадим Щеглов:

Но Вы же потеряли деньги, вложены время, силы, здоровье?

Наталья Цилинская:

А почему мы говорим про то, что я уже потеряла? Я же уже потеряла, не верну.

Ну, потеряла, но вот прямо сказать, что это была трагедия всей моей жизни, я не скажу. Вот то, что я потеряла мужа, потому что он вляпался в эту зависимость, это была трагедия, да. Потому что вот так случилось с человеком. А это всё…

Вадим Щеглов:

А он играет до сих пор?

Наталья Цилинская:

Я не знаю. Его нет уже полтора года – я его не видела. Ни я, ни дети.

Также в интервью Наталья Цилинская рассказала:

– о своём уходе из спорта и нынешней работе

– о том, как росла с пацанами и как воспитывает своих детей

– о зависимом муже и настоящих мужчинах

– о том, почему не удался собственный бизнес

Смотрите 24 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.