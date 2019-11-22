Почему Цилинская отказалась от своего бизнеса: «Закрыла, потому что всё было проиграно»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Спортсмены, уходя из большого спорта, часто думают: «А что дальше?»
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Уходя, не думают. А уйдя, уже так… А ничего!
Вадим Щеглов:
Кто-то пытается заниматься бизнесом. Вы же тоже пытались открыть свой зал?
Наталья Цилинская:
Я его открыла.
Вадим Щеглов:
И закрыли?
Наталья Цилинская:
И закрыла, да. Потому что всё было проиграно.
Вадим Щеглов:
А почему?
Наталья Цилинская:
Потому что была игромания.
Вадим Щеглов:
Некоторые говорят, что Вам не хватило просто административного ресурса, чтобы дожать тех, кто Вам арендовал.
Наталья Цилинская:
Нет, на самом деле, всё было проиграно, и там уже у меня не было никакого ресурса, чтобы это закрыть.
Вадим Щеглов:
Но Вы же потеряли деньги, вложены время, силы, здоровье?
Наталья Цилинская:
А почему мы говорим про то, что я уже потеряла? Я же уже потеряла, не верну.
Ну, потеряла, но вот прямо сказать, что это была трагедия всей моей жизни, я не скажу. Вот то, что я потеряла мужа, потому что он вляпался в эту зависимость, это была трагедия, да. Потому что вот так случилось с человеком. А это всё…
Вадим Щеглов:
А он играет до сих пор?
Наталья Цилинская:
Я не знаю. Его нет уже полтора года – я его не видела. Ни я, ни дети.
Также в интервью Наталья Цилинская рассказала:
– о своём уходе из спорта и нынешней работе
– о том, как росла с пацанами и как воспитывает своих детей
– о зависимом муже и настоящих мужчинах
– о том, почему не удался собственный бизнес
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