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Почему Цилинская отказалась от своего бизнеса: «Закрыла, потому что всё было проиграно»

22 ноября 2019 08:44
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Спортсмены, уходя из большого спорта, часто думают: «А что дальше?»

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Уходя, не думают. А уйдя, уже так… А ничего!

Вадим Щеглов:
Кто-то пытается заниматься бизнесом. Вы же тоже пытались открыть свой зал?

Наталья Цилинская:
Я его открыла.

Вадим Щеглов:
И закрыли?

Наталья Цилинская:
И закрыла, да. Потому что всё было проиграно.

Вадим Щеглов:
А почему?

Наталья Цилинская:
Потому что была игромания.

Вадим Щеглов:
Некоторые говорят, что Вам не хватило просто административного ресурса, чтобы дожать тех, кто Вам арендовал.

Почему Цилинская отказалась от своего бизнеса: «Закрыла, потому что всё было проиграно»-1

Наталья Цилинская:
Нет, на самом деле, всё было проиграно, и там уже у меня не было никакого ресурса, чтобы это закрыть.

Вадим Щеглов:
Но Вы же потеряли деньги, вложены время, силы, здоровье?

Наталья Цилинская:
А почему мы говорим про то, что я уже потеряла? Я же уже потеряла, не верну.

Ну, потеряла, но вот прямо сказать, что это была трагедия  всей моей жизни, я не скажу. Вот то, что я потеряла мужа, потому что он вляпался в эту зависимость, это была трагедия, да. Потому что вот так случилось с человеком. А это всё…

Вадим Щеглов:
А он играет до сих пор?

Наталья Цилинская:
Я не знаю. Его нет уже полтора года – я его не видела. Ни я, ни дети.

Также в интервью Наталья Цилинская рассказала:

– о своём уходе из спорта и нынешней работе

– о том, как росла с пацанами и как воспитывает своих детей

– о зависимом муже и настоящих мужчинах

– о том, почему не удался собственный бизнес

Смотрите 24 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Бизнес в Беларуси # общество # Наталья Цилинская

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