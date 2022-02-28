«Попыталась сорвать погон». На одном из участков для голосования в Минске пенсионерка напала на милиционера

Новости Беларуси. Происходящее в Украине вывело на улицы Беларуси небольшие группы протестующих. Управление нарушителями правопорядка традиционно происходило через Telegram-каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Артеменко, заместитель начальника Первомайского РУВД Минска – начальник МОБ: 27 февраля в Первомайское РУВД столицы поступила информация, что на одном из участков для голосования 65-летняя женщина попыталась сорвать погон с сотрудника милиции, осуществлявшего охрану общественного порядка. В ходе разбирательств задержанная пояснила, что утром употребляла спиртные напитки.

В 14 часов минчанка направилась на участок для голосования, предварительно прикрепив на куртку плакат с надписью «Нет войне». Находясь на участке, женщина подошла к сотруднику милиции и попыталась сорвать погон. Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.