Где смотреть салют на День города в Минске? Программа праздников

Новости Беларуси. 11 сентября Минску исполнится 954 года. Именно на этот день в городе запланированы самые яркие и интересные мероприятия.
Начнется праздник в 11:00 с церемонии открытия Вахты памяти на Посту № 1, которая состоится на площади Победы. Также в Центральном детском парке имени М. Горького торжественно встретят участников акции военно-патриотической тематики «Звездный поход – 2021». Здесь же и пройдет вручение наград победителям конкурса «Формула сада».
В 12:00 на площадке около Дворца спорта состоится выступление участников молодежного музыкального фестиваля, который продлится до 22:00. В это же время минчане, находящиеся на территории Верхнего города, смогут увидеть церемонию открытия Республиканского фестиваля культур, который в нашем городе пройдет уже 13-й раз.
Также в 12:00 состоится праздник, посвященный самым юным жителями нашей столицы, – «Здравствуй, дворец». Мероприятие пройдет во Дворце детей и молодежи.
В 13:00 состоится международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup 2021. Поддержать участников можно будет во Дворце спорта. А остудиться в столь жаркую погоду вам помогут профильные состязания «сильнейший пожарный спасатель».
С 20:00 до 22:00 для вас будет выступать Национальный академический концертный оркестр Республики Беларусь. Данное мероприятие пройдет на территории Верхнего города. Узнать о выдающихся людях столицы вы сможете в парке Янки Купалы в 20:00, где будут награждаться победители номинаций «Минчанин года» и «Лучший по профессии» в конкурсе «Минский мастер».
А в завершение дня пройдет праздничный фейерверк. Минчане смогут полюбоваться на пиротехническое представление в 22:00 в сквере «Старостинская слобода».
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