Где смотреть салют на День города в Минске? Программа праздников

Новости Беларуси. 11 сентября Минску исполнится 954 года. Именно на этот день в городе запланированы самые яркие и интересные мероприятия.

Начнется праздник в 11:00 с церемонии открытия Вахты памяти на Посту № 1, которая состоится на площади Победы. Также в Центральном детском парке имени М. Горького торжественно встретят участников акции военно-патриотической тематики «Звездный поход – 2021». Здесь же и пройдет вручение наград победителям конкурса «Формула сада».

В 12:00 на площадке около Дворца спорта состоится выступление участников молодежного музыкального фестиваля, который продлится до 22:00. В это же время минчане, находящиеся на территории Верхнего города, смогут увидеть церемонию открытия Республиканского фестиваля культур, который в нашем городе пройдет уже 13-й раз.