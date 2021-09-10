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В Беларуси появятся общественные инспекторы. Чем они будут заниматься и сколько за это платят?

10 сентября 2021 16:48
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Новости Беларуси. Систему общественных инспекторов создадут в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ 10 сентября подписал Президент. Согласно документу, новая структура появится на базе Комитета госконтроля.

В Беларуси появятся общественные инспекторы. Чем они будут заниматься и сколько за это платят?-1

Ее представителем сможет стать гражданин нашей страны, достигший 25-летнего возраста. Общественный инспектор будет выполнять социально значимые задачи.

В Беларуси появятся общественные инспекторы. Чем они будут заниматься и сколько за это платят?-4

Например, мониторить цены в магазинах или следить за эффективным использованием госимущества. Сообщается, что выполнять эти функции придется на общественных началах в свободное от основной работы или учебы время.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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