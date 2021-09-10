В Беларуси появятся общественные инспекторы. Чем они будут заниматься и сколько за это платят?

Новости Беларуси. Систему общественных инспекторов создадут в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ 10 сентября подписал Президент. Согласно документу, новая структура появится на базе Комитета госконтроля.

Например, мониторить цены в магазинах или следить за эффективным использованием госимущества. Сообщается, что выполнять эти функции придется на общественных началах в свободное от основной работы или учебы время.