Кочанова встретилась с руководителями районов. О каком требовании Президента она напомнила собравшимся?

Новости Беларуси. Социально-экономическое развитие регионов 10 сентября обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Социально-экономическое развитие регионов 10 сентября обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой приехали руководители районов. Повестка заседания обширна. Обсуждали, в частности, ряд нормативных правовых актов. Предлагаемые новации уже рассматривались на экспертном совете, сегодня же важно услышать мнение тех, кому предстоит реализовывать эти решения на местах.
Наталья Кочанова также напомнила собравшимся о требовании главы государства предоставлять по тому или иному вопросу альтернативное мнение.