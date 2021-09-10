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Кочанова встретилась с руководителями районов. О каком требовании Президента она напомнила собравшимся?

10 сентября 2021 16:52
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Новости Беларуси. Социально-экономическое развитие регионов 10 сентября обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова встретилась с руководителями районов. О каком требовании Президента она напомнила собравшимся?-1

На встречу со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой приехали руководители районов. Повестка заседания обширна. Обсуждали, в частности, ряд нормативных правовых актов. Предлагаемые новации уже рассматривались на экспертном совете, сегодня же важно услышать мнение тех, кому предстоит реализовывать эти решения на местах.

Кочанова встретилась с руководителями районов. О каком требовании Президента она напомнила собравшимся?-4

Наталья Кочанова также напомнила собравшимся о требовании главы государства предоставлять по тому или иному вопросу альтернативное мнение.

# Парламент Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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