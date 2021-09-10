Кочанова встретилась с руководителями районов. О каком требовании Президента она напомнила собравшимся?

На встречу со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой приехали руководители районов. Повестка заседания обширна. Обсуждали, в частности, ряд нормативных правовых актов. Предлагаемые новации уже рассматривались на экспертном совете, сегодня же важно услышать мнение тех, кому предстоит реализовывать эти решения на местах.