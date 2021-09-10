Алексей Дзермант: «В середине 1990-х доступ на российский рынок спас многие белорусские предприятия от банкротства»
Новости Беларуси. Время авторской журналистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политолог Алексей Дзермант в своей рубрике продолжит тему союзной интеграции. А также пояснит, почему это событие стало не только важным для союзного строительства, но и своевременным.
Алексей Дзермант, политолог:
Мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В Москве состоялась долгожданная встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина и обсуждение ими 28 союзных программ, предусматривающих углубление экономической интеграции между нашими странами. Работа над ними велась несколько лет, и вот, она близка к полному завершению.
Это событие знаменует новую веху в союзном строительстве, особенно важную сейчас, когда Запад развернул против нас санкционную войну, стремясь подчинить и поставить на колени. Для Беларуси интеграция с Россией всегда была ключевым направлением внешнеполитического курса и экономической стратегии. В середине 1990-х доступ на российский рынок спас многие белорусские предприятия от банкротства, а России продукция белорусского машиностроения и сельского хозяйства всегда была необходимым подспорьем.
Союзные программы – это стратегические направления и конкретные планы по сближению в таможенной и налоговой сфере, в промышленной кооперации, в определении ценообразования на энергоносители и общая антисанкционная политика. Реализуя союзные программы, обе страны будут объединять свои экономические потенциалы, гармонизировать законодательство и тем самым укреплять свой суверенитет. Потому что подлинно суверенными государствами в современном мире могут быть только те, которые проводят самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, имея для этого прочный экономический базис.
Все инсинуации о том, что союзные программы предусматривают некую сдачу суверенитета, совершенно несостоятельны. Беларусь именно в экономическом и военно-политическом союзе с Россией достигла наивысшей степени суверенитета, который, например, не снился нашим западным соседям, очень часто действующим по указке из Брюсселя или Вашингтона, иногда даже против собственных национальных интересов.
Алексей Дзермант:
Беларусь потому и избрала такой вектор интеграции, потому что он в наибольшей степени отвечает нашим национальным интересам. Доступ на обширный российский рынок дает серьезную прибыль и формирует рабочие места, энергоносители по более дешевым, по сравнению с другими странами, ценам делает белорусскую продукцию более конкурентоспособной. Это самые очевидные плюсы от интеграции для нашей страны.
Самое важное в содержании программ для Беларуси – определение механизма ценообразования и доступа к энергоресурсам, ведь это ключевое условие для конкурентоспособности нашей продукции, чтобы белорусские производители находились в равных условиях с российскими. Также в рамках союзных программ предусмотрена гармонизация налогового законодательства двух стран, поскольку из-за так называемого налогового маневра в России белорусская промышленность находилась бы в менее выгодных условиях и теряла бы позиции на российском рынке.
Будет и гармонизация таможенных правил и норм, чтобы граница Союзного государства представляла собой единый контур, защищенный в экономическом и технологическом плане. Единое таможенное пространство позволяет более эффективно противостоять санкциям и недобросовестному поведению со стороны иностранных компаний. Особенно необходима в современном мире жесткой конкуренции и формирующихся геоэкономических блоков единая промышленная стратегия и кооперация во всех возможных сферах производства: от сельского хозяйства до оборонного комплекса.
Алексей Дзермант:
Беларусь и Россия должны не конкурировать друг с другом, а общими усилиями осваивать рынки, вместе вырабатывать приоритеты и стратегию развития. Союзные программы в этом смысле – это элемент здорового планирования, которое присутствует в любом успешном экономическом проекте.
Наши страны объединяют потенциалы для того, чтобы сохранить и укрепить собственный технологический суверенитет. Мы видим, как через санкции Запад пытается сдерживать наше развитие, как использует лакуны в определенных технологиях для политического и иного давления. И в этом смысле мы не должны быть критически зависимы от западных технологий.
Санкции вряд ли закончатся в ближайшее время, скорее наоборот, они надолго, и чем больше Запад будет чувствовать свою слабость по мере усиления других полюсов развития, тем жестче он будет относиться к тем, кто отказывается ему подчиниться. Это в полной мере касается Беларуси и России.
Очень важно тесное сближение в социальной сфере, чтобы белорусы и россияне получали равные права и возможности в образовании, здравоохранении, социальном обеспечении. Мы давно все это обозначили, но всегда находятся нюансы и барьеры, которые необходимо постоянно мониторить, устранять, облегчая жизнь нашим людям.
Алексей Дзермант:
А еще есть сфера безопасности – самое тесное сотрудничество с Россией, в том числе ее «ядерный зонтик» делает невозможным военное нападение со стороны Запада, и недружественные нам силы вынуждены считаться с нами и понимать, что в случае чего им будет нанесен мгновенный и неприемлемый урон.
И это вовсе не надуманные угрозы. Мы помним судьбу Югославии, Ливии, в которых Запад сносил неугодные ему власти и фактически уничтожал там государства. С Беларусью у них ничего не получится. Союзная интеграция выгодна и России – у нее положительное сальдо в торговле с нами, кооперация с нами усиливает технологический суверенитет России, в сфере безопасности Беларусь играет ключевую роль на западном стратегическом направлении.
В современном мире интегрируются в той или иной форме все, но это как раз и создает высокую степень конкурентности между интеграционными проектами. И в этой конкуренции применяются самые разнообразные методы из арсенала информационных и ментальных войн: демонизация, дискредитация, дезинформация в отношении незападных интеграционных союзов.
В этих условиях нам приходится строить свой союз, тщательно выверяя шаги, чтобы не навредить, а улучшить и расширить наши возможности. Союзные программы об этом. И крайне важно запустить их в действие. Белорусский лидер Александр Лукашенко не раз говорил, что мы можем найти такие формы интеграции, учитывая и советский, и европейский опыт, которые не ущемляли бы суверенитет друг друга, а в наиболее корректно и понятно отвечали бы на современные вызовы.
И именно в этом смысл постоянных встреч президентов Беларуси и России и подготовленных к подписанию союзных программ.