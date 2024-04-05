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Где размещают оперативную информацию об изменениях работы транспорта Минска?

05 апреля 2024 14:25
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Экономичность, экологичность, снижение энергозатрат. Что еще стоит за развитием электротранспортного направления в столице, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии депутат Минского городского Совета депутатов Руслан Фурс.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Проблема из наиболее обсуждаемых – невозможно найти информацию об оперативных изменениях работы транспорта. К примеру, из-за ДТП, по маршруту движения трамвая. Можете ли вы как депутат повлиять на эту сферу?

Где размещают оперативную информацию об изменениях работы транспорта Минска?-1

Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:
Что касается размещения информации. В случае каких-то аварийных ситуаций, обрыва контактной сети сразу же размещается информация на мониторах, которые расположены на остановочных пунктах. Также мультимедийное табло установлено. У нас есть интернет-ресурс, Telegram-канал «Минсктранс | LIVE». Также информация размещается непосредственно на сайте государственного предприятия «Минсктранс». При желании всегда можно найти, как объехать и насколько транспорт задерживается.

Зачем переходить на электротранспорт и есть ли проблемы с ЭЗС в Беларуси? Читайте здесь.

# Общественный транспорт # общество # Наталья Надольская # Руслан Фурс

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