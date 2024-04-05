Где размещают оперативную информацию об изменениях работы транспорта Минска?

Экономичность, экологичность, снижение энергозатрат. Что еще стоит за развитием электротранспортного направления в столице, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии депутат Минского городского Совета депутатов Руслан Фурс.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Проблема из наиболее обсуждаемых – невозможно найти информацию об оперативных изменениях работы транспорта. К примеру, из-за ДТП, по маршруту движения трамвая. Можете ли вы как депутат повлиять на эту сферу?