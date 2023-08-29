Штаты создают угрозу Китаю: зачем Польше и Прибалтике закрывать границы с Беларусью? Объяснил политолог

На закрытой встрече в Варшаве Литва, Латвия и Польша обсуждали механизм синхронного закрытия границ с Беларусью, цитата, «при соответствующем уровне угроз». Вместе с тем было подчеркнуто, что в настоящее время таких угроз, которые бы требовали полного закрытия границы, нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако слова расходятся с делами. С 18 августа правительство Литвы приняло решение о временном закрытии двух пунктов пропуска, также в Польше было решено прекратить железнодорожные грузоперевозки с Беларусью, а Латвия сейчас несет охрану границы в усиленном режиме с привлечением армии. О том, какие скрытые факторы влияют на закрытие границ, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Не имеет смысла закрывать один или два пункта пропуска в Литве, потому что нагрузка распределяется на соседние страны. Поэтому консультации шли на уровне трех стран, и понятно, что главный голос имеет Польша. По сути, речь идет о полной сухопутной блокаде, но это означает, во-первых, предвоенную ситуацию, а во-вторых, очень сильный удар по интересам Китая. Дело в том, что это умные руководители Литвы решили признать Тайвань и потом с ними разорвала дипотношения КНР. А вот Польша с огромным Китаем ссориться до последнего не хотела. Да, с одной стороны, есть позиция Еврокомиссии, которая требует снижать зависимость от Китая, с другой стороны, польский бизнес просил не закрывать транзит и не отказываться от грузоперевозок. Но уже в 2022 году китайские грузы пошли на север через Калининград, а на юге – через Венгрию, огибая Польшу. Поэтому вопрос давно был решен, и только сейчас его демонстративно выносят в общественную плоскость. Как и в любой другой стране, в Польше есть общественные организации, которые продвигают повестку США через публичную аналитику. И вот что писал по поводу Китая Польский институт международных отношений: «Позиция Пекина по конфликту в Украине и партнерство с Россией блокируют сотрудничество с Центральной и Восточной Европой». То есть это не поляки сами закрывают границу, а китайцы виноваты в том, что якобы поддерживают Россию.

Андрей Лазуткин:

Здесь нужно понимать, что такое китайская дипломатия. Открыто о поддержке России там вообще не говорят, потому что КНР – самый вероятный посредник для переговоров, им нельзя открыто становиться на чью-то сторону. Более того, украинский конфликт им изначально невыгоден. Мы оцениваем и военную операцию, и все события до СВО с точки зрения госпереворота, захвата власти и дальнейших последствий. А Китай смотрит на ситуацию шире. У них были хорошие отношения с Януковичем, и тот балансировал не только между Россией и Западом, но и работал с Китаем. За полгода до Евромайдана были заключены контракты на 10 миллиардов долларов, где Крым стал бы главной морской точкой «Шелкового пути». Там планировали построить порт, а в пакете шел терминал газа и аграрные проекты в Днепропетровской и Херсонской областях, где сегодня идут боевые действия. Конечно, США такое усиление Китая в Украине было не нужно, и Майдан проводили, чтобы создать нестабильность и повысить риски для китайских инвестиций. Даже если бы Янукович усидел, это примерно как вкладывать деньги в страну Африки, где сегодня-завтра переворот может повториться и все средства исчезнут. Такая страна уже не подходит для транзита. А поскольку на Майдане победила новая ручная власть, американцы тут же начали портить отношения с Китаем.

Андрей Лазуткин:

Самый громкий скандал был связан с оборонным заводом «Мотор Сич», который продавали Китаю, взяли деньги – почти 5 миллиардов долларов. А потом СБУ отменило сделку под предлогом угрозы нацбезопасности. Если завод такой важный, можно было его не продавать, но китайцев специально унизили и отобрали деньги. То есть американцы и раньше срывали все проекты Китая в нашем регионе. А военная операция стала просто подарком, потому что сегодня закрыто и Черноморское побережье, перекрыт транзит через порты Прибалтики, и даже встал вопрос о полном закрытии сухопутной границы с Беларусью и блокаде Калининграда. То есть под разными предлогами Китай отрезают от Европы. Но началось это не вчера, а минимум 10 лет назад. Самый первый проект «Шелкового пути» должен был проходить через Ирак, Иран, Афганистан и Турцию. Но по интересному совпадению, в регионе появляется ИГИЛ, и начинается многолетняя гражданская война в Сирии. Что делает невозможным любой транзит.

Андрей Лазуткин:

Второй проект «Шелкового пути» был через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию по Каспийскому морю. Но произошла попытка военного переворота в Турции, а потом два обострения в Карабахе, плюс в Грузии прочно село проамериканское правительство. То есть на все страны в этой цепочке американцы могли сильно влиять. И Китаю это тоже не подходило. Третий вариант пути (самый короткий) был морем через Украину, и Янукович прямо во время Майдана, который шел несколько месяцев, летал в Пекин, чтобы получить большой китайский кредит на строительство глубоководного порта в Крыму в районе Керчи. Через порт планировали переваливать до половины всего украинского зерна, а заодно поставлять китайскую продукцию на рынки ЕС. После этого Майдан, который шел в формате концертов и митингов, перешел в фазу боестолкновений, а людей расстреляли снайперы. Тоже интересное совпадение. Ну а после Майдана остался только один, четвертый вариант: через Казахстан, Россию, Беларусь и Польшу. Он самый удобный, потому что проходит через три страны ЕАЭС, а значит грузы надо оформлять только один раз. Плюс у всех участников были хорошие отношения с Китаем, а у Беларуси на тот момент еще и с Западом, потому что мы выступали посредником на минских переговорах. Но тут в Беларуси происходит 2020 год, нам закрывают вообще все, потом январские события в Казахстане, а теперь СВО, когда вся российская экономика находится под санкциями и вынуждена работать только на войну.

Андрей Лазуткин:

Польша здесь выполняет роль горла бутылки – в любой момент американцы могут ее закрыть, и похоже, такой момент настал. Почему сейчас? Скорее всего, он связан с мирными переговорами по Украине. Идет торг, России и Китаю предлагают какие-то условия, и одновременно угрожают всем, чем могут: от военной интервенции в Западную Украину до блокады Калининграда, ну и заодно Беларуси. Видит ли все это Китай? Конечно видит. Не зря в нашу страну недавно приезжал министр обороны КНР. Здесь не так важно, что именно обсуждали во время визита, а сам жест – смотрите, дорогие американцы, эта точка на карте очень для нас важна, и мы с ней будем сотрудничать в «любую погоду». Переводя с языка китайской дипломатии, это значит, что Китай имеет гарантии: независимо от того, какие у Беларуси будут отношения с Западом, хорошие или плохие, мы не станем портить отношения с КНР.

Андрей Лазуткин:

Но что мы получаем на выходе? У Китая было сразу четыре железнодорожных маршрута в Европу, а остался один, и тот висит на волоске. То есть «Шелковый путь» американцы последовательно обрубают. Зритель скажет: так а есть же перевозки по морю, и все можно привезти в Европу, минуя нас. Но, во-первых, это в два раза дольше, а самое главное – американцы готовят проблемы на Тайване, чтобы поставить туда корабли и перекрыть проливы в Южно-Китайском море, через которые идут все грузы в европейские порты. Понятно, что у Китая огромная армия. И как бы Тайвань ни накачивали оружием, объявлять КНР войну – это для острова самоубийство. Но американцы специально играют, не доводя ситуацию до боевых действий, зато угрожают блокадой, как и нам. Какой вывод из этой ситуации? Идет борьба за рынок Европы, откуда американцы хотят выдавить Китай. И Беларусь как транзитная страна очень зависит от результата этого противостояния. А пока продолжаются проблемы между Китаем и Штатами, нам не дадут жить спокойно, хотя казалось бы, обе страны от нас удалены на 10 тысяч километров. Но в современном мире все неочевидно. А нас пытаются дрессировать, как собак. У вас плохие выборы – проведите хорошие. Вы закрываете польские школы, а надо открывать. Вы перестали бесплатно ловить мигрантов, а должны это делать и говорить спасибо Европе, которая их туда позвала. И тогда, может быть, мы не станем закрывать границу.

Анджей Дуда, президент Польши:

Дарагія беларускія сябры, я звяртаюся да вас у гэты выключны для Польшчы дзень, які звязаны з найважнейшым для мільёнаў з нас словам «салідарнасць».