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Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтят в Полоцке 7 сентября

07 сентября 2018 08:22
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Новости Беларуси. Церемония передачи земли с воинских захоронений и братских могил пройдет на Кургане Бессмертия в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтят в Полоцке 7 сентября-1

В церемонии примут участие представители дипкорпуса обеих стран и общественность. Участники возложат цветы к братской могиле и почтят минутой молчания память солдат, павших при освобождении Беларуси.

В Витебской области расположено более 10 районов, где есть захоронения с уроженцами Молдовы. Землю с их могил соберут в капсулу, которая будет установлена в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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