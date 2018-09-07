Какие спортивные мероприятия пройдут в столице в День города? Рассказывают организаторы праздника

Новости Беларуси. Минску исполняется 951 год. Программа празднования Дня города будет насыщена спортивными акциями: звездная регата, массовый забег на роликах и силовой экстрим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 сентября вокруг Дворца спорта развернется десяток спортивных площадок. Самым массовым станет забег на роликах. На старт выйдут спортсмены из Беларуси, Нидердандов, Франции, России, Украины. На первый круг приглашают всех желающих.

На «Палова-арене» пройдут динамичные соревнования по баскетболу – тестовый турнир Европейских игр, а для юных гостей будет работать детская баскетбольная академия.

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:

Задействовано будет четыре игровых, две дополнительные площадки. Можно будет перемещаться, смотреть, болеть за полюбившиеся команды. Будут у нас и воркаут – показательные выступления и брейк-дансеры, и группа поддержки. Будет даже бит-бокс выступление. То есть всё самое интересное с 9.15 до 20.00 в субботу. Приходите на нашу лучшую баскетбольную площадку «Палова-Арена».

Особенно зрелищной станет площадка стрит-воркаута, где свою ловкость также покажут профи паркура и футбольного фристайла. А удивлять богатырской силой будут силачи из шести стран на турнире по силовому экстриму. Впервые участники попробуют в одиночку протянуть четыре автомобиля общей массой 800 тонн.