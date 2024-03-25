В Купаловском театре отметили 30 лучших работников предприятия «Беллифт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Профессионалов наградили грамотами и благодарностями от руководства города.

Это электромеханики, инженеры, диспетчеры и наладчики. Многие работают на предприятии по несколько десятков лет. Сегодня «Беллифт» обслуживает свыше половины столичного жилфонда. Это около 8 000 подъемников. Порядка 600 специалистов ежедневно следят за качеством работы оборудования и при необходимости выезжают на устранение неполадок.

Игорь Хаткевич, ведущий инженер-электроник предприятия «Беллифт»:

30 лет работы, не совсем бывает спокойно. Это не то, что сидишь за столом, а надо подняться на неработающий лифт, а если это 33 этаж, это не так просто. Наибольшую сложность составляет поиск неисправностей, которые происходят как бы случайно, когда лифт остановился, вроде ты пришел, вроде стоит. Выключил, включил питание – он опять работает. Вот тут начинается проблема: почему он остановился?

Юрий Макей, первый заместитель директора предприятия «Беллифт»:

Работает более 600 работников, выполняющие как техническое обслуживание лифтов, «Беллифт» выполняет еще и техническое обслуживание систем противодымной защиты и автоматики, техническое обслуживание электроплит.