Милиционер из Минска передал на благотворительность деньги, полученные в качестве компенсации морального вреда

На протяжении многих лет сотрудники РУВД Первомайского района оказывают посильную помощь социально-педагогическому центру с приютом. Правоохранители посещают праздники, приобретают необходимые вещи, игрушки и сладости. Так, на этот раз участковый инспектор милиции вручил сертификат на сумму 500 рублей. Деньги ему перечислили по суду.

Алексей Чубаров, заместитель начальника Первомайского РУВД по ИриКО:

Участковый инспектор милиции выбыл в прошлом году на сообщение о происшествии, где гражданин его оскорбил при исполнении служебных обязанностей. В отношении данного гражданина был составлен административный протокол за оскорбление сотрудника милиции. Протокол рассмотрен. Данный гражданин был подвергнут административному взысканию в виде штрафа 600 рублей. После чего было подано исковое заявление в суд Первомайского района.

В социально-педагогическом центре с приютом Первомайского района сейчас находятся 18 ребят в возрасте от 3 до 18 лет. Их забрали от неблагонадежных родителей. Здесь они могут быть до полугода.