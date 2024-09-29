Борьба с диверсионнными группами и беспилотниками: как проходят учения теробороны в Беларуси?

Белорусская армия готова держать оборону. Для этого есть ресурсы и выстроена многоуровневая система защиты, начиная от регулярной армии и заканчивая территориальной обороной и народным ополчением, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Этот механизм должен работать как часы. Вообще, поручено встряхнуть армию и довести ее до идеального состояния. А если нужно, поставить под ружье всех, кто готов сражаться. Резервы есть практически в каждом подразделении силового блока.

На неделе стартовало командно-штабное учение с органами управления теробороны Витебской области, из задач – охрана важнейших объектов. Диверсионно-разведывательные группы противника могут нагрянуть и днем, и ночью. Бойцы теробороны круглосуточно на посту.

Глеб Прокофьев, корреспондент: Система войск территориальной обороны существует с начала двухтысячных. С этого времени она уже показала свою целостность, системность и целесообразность. Сейчас важно скорректировать работу, учитывая опыт современных военных конфликтов.

Виктор Колбун о военно-политической ситуации внутри и вокруг страны знает не понаслышке. За его плечами служба в правоохранительных органах. Признается, такой опыт пригодился здесь. Немало в подразделении и бывших сослуживцев.

Виктор Колбун, заместитель начальника штаба:

Территориальная оборона имеет большое значение, по моему мнению, так как штатные подразделения Вооруженных Сил в случае вероятного конфликта убывают из населенных пунктов в места выполнения задач. А обеспечивать и порядок, и работу с диверсионными группами как раз возлагается на территориальную оборону.