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«Где грязная зона, где условно чистая». Как персонал минской «шестёрки» готовили к борьбе с коронавирусом

12 апреля 2020 19:31
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Новости Беларуси. К развитию событий персонал столичной «шестерки» – от врачей до буфетчиц – начали готовить еще в феврале, когда COVID был только на подступах к Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Где грязная зона, где условно чистая». Как персонал минской «шестёрки» готовили к борьбе с коронавирусом-1

Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»

Мария Журович, заведующая отделением пульмонологии, рассказывает: тогда отработали буквально каждое движение. Сегодня это здорово помогает.

«Где грязная зона, где условно чистая». Как персонал минской «шестёрки» готовили к борьбе с коронавирусом-4

Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:
Как надеть костюм, как снять, как себя обработать, где грязная зона, где условно чистая. В шлюз, где мы переодеваемся и раздеваемся, может зайти только один человек, второй не имеет права открыть дверь. Если мы разделись и вышли, ручка дверная должна быть обработана антисептиком. По своей клинике могу сказать, что у нас достаточно масок, достаточно респираторов.

«Где грязная зона, где условно чистая». Как персонал минской «шестёрки» готовили к борьбе с коронавирусом-7

«Где грязная зона, где условно чистая». Как персонал минской «шестёрки» готовили к борьбе с коронавирусом-9

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# Коронавирус # общество # Мария Журович # Фотофакт

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