Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»

Новости Беларуси. Очень важно то, что мы предпринимаем в настоящем, здесь и сейчас. И все меры, на которые идет государство в связи с коронавирусом, – они с оглядкой на дальнейшее развитие событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

Шестая больница Минска. Почему начинаем здесь? Эта клиника второй в стране стала принимать пациентов с диагнозом COVID-19. И сегодня продолжает, более того, считается самой загруженной – в Минске так точно. Но какого-то ажиотажа я не заметила – ни на территории, ни у приемного покоя.

Наша съемочная группа провела тут около часа, и вряд ли это показательное выступление для журналистов. Я думаю, такую картину могут наблюдать и жители близлежащих домов, и те, кто проезжают и прогуливаются мимо.

О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Елена Богдан о ситуации с коронавирусом в Беларуси

В любом случае, это, конечно, внешние впечатления, куда важнее, что внутри.