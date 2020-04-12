Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»

Новости Беларуси. Очень важно то, что мы предпринимаем в настоящем, здесь и сейчас. И все меры, на которые идет государство в связи с коронавирусом, – они с оглядкой на дальнейшее развитие событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Очень важно то, что мы предпринимаем в настоящем, здесь и сейчас. И все меры, на которые идет государство в связи с коронавирусом, – они с оглядкой на дальнейшее развитие событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Шестая больница Минска. Почему начинаем здесь? Эта клиника второй в стране стала принимать пациентов с диагнозом COVID-19. И сегодня продолжает, более того, считается самой загруженной – в Минске так точно. Но какого-то ажиотажа я не заметила – ни на территории, ни у приемного покоя.
Наша съемочная группа провела тут около часа, и вряд ли это показательное выступление для журналистов. Я думаю, такую картину могут наблюдать и жители близлежащих домов, и те, кто проезжают и прогуливаются мимо.
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В любом случае, это, конечно, внешние впечатления, куда важнее, что внутри.
В любой другой ситуации и я, и оператор обязаны были бы зайти и показать вам все как есть. Но сейчас не то время, и мы не имеем права мешать, отвлекать медиков от спасения жизней. Поэтому попросили передать GoPro на одну из смен, чтобы у вас была возможность увидеть своими глазами, что происходит в этой больнице.
Это реанимация, здесь самые тяжелые пациенты. За их состоянием постоянно наблюдают врачи. Они, и это хорошо видно, одеты в защитные костюмы.
Больных же поддерживают аппараты искусственной вентиляции легких. Судя по видео, задействованы далеко не все.
В каждой из палат на три койки есть как минимум один, а где-то и два свободных аппарата ИВЛ. Больница готова принять намного больше при необходимости.
Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской больницы Минска:
Мы осуществили выписку контактов первого порядка под амбулаторное наблюдение. Подготовили уже перепрофилирование родильного дома шестой клинической больницы под оказание медицинской помощи беременным, роженицам с положительным (результатом теста – прим. ред.) по коронавирусной инфекции.