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Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»

12 апреля 2020 18:45
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Новости Беларуси. Очень важно то, что мы предпринимаем в настоящем, здесь и сейчас. И все меры, на которые идет государство в связи с коронавирусом, – они с оглядкой на дальнейшее развитие событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»-1

Алена Сырова, корреспондент:
Шестая больница Минска. Почему начинаем здесь? Эта клиника второй в стране стала принимать пациентов с диагнозом COVID-19. И сегодня продолжает, более того, считается самой загруженной – в Минске так точно. Но какого-то ажиотажа я не заметила – ни на территории, ни у приемного покоя.

Наша съемочная группа провела тут около часа, и вряд ли это показательное выступление для журналистов. Я думаю, такую картину могут наблюдать и жители близлежащих домов, и те, кто проезжают и прогуливаются мимо.

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В любом случае, это, конечно, внешние впечатления, куда важнее, что внутри.

Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»-4

В любой другой ситуации и я, и оператор обязаны были бы зайти и показать вам все как есть. Но сейчас не то время, и мы не имеем права мешать, отвлекать медиков от спасения жизней. Поэтому попросили передать GoPro на одну из смен, чтобы у вас была возможность увидеть своими глазами, что происходит в этой больнице.

Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»-7

Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»-9

Это реанимация, здесь самые тяжелые пациенты. За их состоянием постоянно наблюдают врачи. Они, и это хорошо видно, одеты в защитные костюмы.

Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»-12

Больных же поддерживают аппараты искусственной вентиляции легких. Судя по видео, задействованы далеко не все.

Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»-15

В каждой из палат на три койки есть как минимум один, а где-то и два свободных аппарата ИВЛ. Больница готова принять намного больше при необходимости.

Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»-18

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской больницы Минска:
Мы осуществили выписку контактов первого порядка под амбулаторное наблюдение. Подготовили уже перепрофилирование родильного дома шестой клинической больницы под оказание медицинской помощи беременным, роженицам с положительным (результатом теста – прим. ред.) по коронавирусной инфекции.

Она считается самой загруженной в Минске. Показываем, что происходит внутри «шестёрки»-21

# Коронавирус # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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